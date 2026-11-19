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El paso del tiempo no solo se refleja en la piel: el pelo ofrece señales de envejecimiento y experimenta cambios que pueden modificar su aspecto, textura y comportamiento. Con los años, la fibra capilar puede volverse más fina, perder elasticidad, disminuir su brillo y mostrar una mayor tendencia a la sequedad o al quiebre. Además, el cuero cabelludo atraviesa transformaciones que influyen en la producción de sebo y en el crecimiento del cabello. Aunque estos cambios forman parte del proceso natural de envejecimiento, su intensidad varía según la genética, las hormonas, los hábitos y los cuidados diarios.

Según UCLA Health «Si bien algunos signos de envejecimiento capilar son más evidentes, existen otros cambios que solo tú puedes notar. Estos cambios sutiles pueden dificultar el peinado y el cuidado del cabello». Identificar las señales de que el pelo está envejeciendo permite adaptar la rutina capilar y responder a sus nuevas necesidades. En ocasiones, los cambios son sutiles y aparecen de manera progresiva: el cabello pierde densidad, se vuelve más difícil de peinar o deja de tener la misma vitalidad que antes. Incluso, una señal que puede llamar la atención es que el pelo se mantenga limpio durante varios días, sin necesidad de lavarlo con tanta frecuencia como antes. Esto puede estar relacionado con una menor producción de sebo en el cuero cabelludo, un fenómeno que puede aparecer con la edad.

Las señales de que tu pelo está envejeciendo

Reconocer estas transformaciones es el primer paso para cuidar la melena y conservar su salud, suavidad y luminosidad.

En declaraciones a Hola, la farmacéutica, Helena Rodero, destaca «que el pelo se mantenga limpio durante más días es otra señal de envejecimiento capilar. A medida que las glándulas sebáceas reducen su actividad, el cuero cabelludo produce menos sebo. Esa falta de grasa natural lo vuelve más seco y menos protegido», explica.

El envejecimiento capilar no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Sin embargo, existen algunos cambios frecuentes que pueden indicar que el cabello está atravesando esta etapa.

El pelo se mantiene limpio durante días

Una de las señales menos conocidas del envejecimiento capilar es que el pelo tarda más tiempo en ensuciarse. Si antes era necesario lavarlo cada uno o dos días y ahora puede permanecer limpio durante más tiempo, podría deberse a una disminución de la producción de sebo.

Con la edad, las glándulas sebáceas pueden reducir su actividad y producir menos grasa natural. Como consecuencia, las raíces tardan más en adquirir un aspecto oleoso. Aunque esto puede resultar práctico, también significa que el cuero cabelludo y la fibra capilar pueden necesitar cuidados específicos para evitar la sequedad.

Pierde densidad y volumen

Otro signo habitual es la pérdida de densidad. El cabello puede comenzar a verse menos abundante, especialmente en la zona superior de la cabeza y alrededor de la raya. Los folículos también pueden producir fibras más finas, lo que hace que la melena pierda volumen y cuerpo. «Con el tiempo, el periodo de crecimiento del cabello se acorta, mientras que la caída aumenta: es normal que los adultos pierdan unos 100 cabellos al día, y esta cantidad aumenta con la edad», explica UCLA Health.

Se vuelve más fino y frágil

Con el paso del tiempo, el diámetro de cada fibra capilar puede disminuir. El resultado es un pelo más fino, delicado y vulnerable a las agresiones externas. Los tirones, el cepillado intenso y el uso frecuente de herramientas de calor pueden favorecer su rotura.

Pierde brillo y luminosidad

El cabello joven suele reflejar mejor la luz gracias a la superficie uniforme de su cutícula. Sin embargo, cuando envejece, puede presentar una cutícula más deteriorada y una textura menos regular.

Esto provoca que pierda luminosidad y tenga un aspecto más apagado. Pomme afirma que ese brillo saludable y lustroso se desvanece y se vuelve más apagado, incluso justo después de lavarlo.

Aumenta la sequedad

La disminución de la producción de sebo puede hacer que el cabello pierda parte de su protección natural. Por eso, con la edad es frecuente notar las puntas más secas, una textura áspera y una mayor necesidad de hidratación.

Aparecen más canas

La aparición de canas es una de las señales más evidentes del envejecimiento capilar. Se produce cuando los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, reducen progresivamente su actividad. Como consecuencia, el pelo pierde su pigmentación natural y comienza a crecer blanco o gris.

Consejos para cuidar el pelo envejecido