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La plancha abdominal, permanecer en cuclillas sin moverse o colgarse de una barra son ejercicios que parecen sencillos, pero pueden convertirse en auténticas pruebas de resistencia. En los últimos años, aguantar las planchas cada vez más segundos en una misma posición se ha popularizado tanto en los gimnasios como en las redes sociales. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el cronómetro no siempre determina la calidad del entrenamiento. Mantener una postura durante un tiempo prolongado puede aportar beneficios, pero también importa cómo se ejecuta el movimiento y qué capacidad física estamos poniendo a prueba.

La clave está en comprender que permanecer inmóvil mientras los músculos trabajan también constituye una forma de entrenamiento. Estas contracciones, conocidas como isométricas, permiten desarrollar fuerza, mejorar el control corporal y aprender a mantener una postura adecuada. Además, determinadas pruebas, como medir cuánto tiempo podemos sostener nuestro propio peso colgados de una barra, ofrecen información interesante sobre la fuerza de agarre y la condición muscular. No obstante, los expertos advierten de que estos retos no deben interpretarse como diagnósticos médicos ni como predicciones individuales sobre la longevidad. Su utilidad depende del contexto, la técnica, la condición física y las características de cada persona.

La plancha abdominal: más importante la técnica que el tiempo

El fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Víctor Jiménez Aransay explica, en declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!, que aguantar más de un minuto haciendo una plancha abdominal generalmente no tiene demasiado sentido.

«A partir de ese momento, la técnica puede empezar a deteriorarse y el cuerpo busca compensaciones para continuar sosteniendo la postura», menciona el especialista. En este sentido, advierte que la cadera puede desplazarse, los hombros sobrecargarse y el abdomen dejar de trabajar con la misma eficacia.

Por eso, el profesional considera más interesante aumentar progresivamente la dificultad del ejercicio que intentar permanecer inmóvil durante varios minutos. «El objetivo no consiste en resistir a cualquier precio, sino en mantener una activación muscular correcta», sugiere.

Esta recomendación también ayuda a entender por qué la plancha puede resultar más funcional que repetir numerosos abdominales tradicionales. Según Jiménez Aransay, hacer 100 planchas no garantiza que el abdomen sea más fuerte ni que el cuerpo controle mejor sus movimientos. La plancha exige estabilizar la columna y distribuir las cargas entre diferentes grupos musculares.

¿Qué músculos trabajan durante una plancha?

Aunque suele identificarse con el entrenamiento abdominal, la plancha implica mucho más que la musculatura visible del vientre. El fisioterapeuta distingue entre una capa profunda, integrada principalmente por el diafragma, el suelo pélvico y el transverso abdominal, y otra superficial, en la que participan el recto abdominal y los oblicuos.

Ambos grupos ayudan para proporcionar estabilidad y controlar la postura. También intervienen músculos de la cadera, como el psoas y el recto femoral, además de la musculatura de los hombros y la zona escapular. Cuando se realiza sin apoyar las rodillas, los cuádriceps participan activamente para conservar la alineación corporal.

Por tanto, la fatiga puede aparecer en distintas zonas, no solamente en el abdomen. Esta participación global explica el interés de la plancha en las primeras etapas del entrenamiento, cuando aprender a controlar el cuerpo resulta fundamental.

Colgarse de una barra: qué revela la fuerza de agarre

Otro reto que ha despertado interés consiste en colgarse de una barra y comprobar cuánto tiempo se puede sostener el propio peso. El neurólogo Conrado Estol destaca que esta prueba no mide exclusivamente la fuerza de los brazos: también pone a prueba el agarre, la resistencia muscular y el control corporal.

Según explica, un buen rendimiento en este ejercicio se relaciona con indicadores favorables de salud metabólica, menor riesgo cardiovascular y longevidad. «Si una persona solamente consigue mantenerse unos segundos, puede ser una señal de que conviene prestar atención a su condición física, aunque no constituye por sí misma un diagnóstico», sostiene el especialista.

El biotecnólogo Luis Quevedo también aborda esta cuestión y recuerda que la fuerza de agarre se utiliza desde hace años como biomarcador relacionado con la salud y la fragilidad. «Una menor capacidad de agarre se ha asociado con mayor riesgo de mortalidad, enfermedad cardiovascular y deterioro funcional», asegura.

Sin embargo, Quevedo advierte de que no llegar a los 60 segundos no significa estar condenado a desarrollar problemas de salud. En el resultado influyen el peso corporal, la altura, la edad, el sexo, las lesiones anteriores y la experiencia deportiva. Por eso, el tiempo de suspensión no puede utilizarse como una prueba clínica oficial de longevidad.

¿Cuánto tiempo conviene mantener una postura?

No existe una duración universal válida para todos los ejercicios y todas las personas. En el caso de la plancha, Jiménez Aransay recomienda priorizar la calidad de la ejecución y aumentar la dificultad cuando mantener la postura deja de suponer un estímulo adecuado.

Desde Fisioterapeuta IPA proponen, para determinados ejercicios isométricos destinados a tratar molestias tendinosas, mantener posiciones entre 30 y 60 segundos, realizar de tres a cinco repeticiones y adaptar la progresión a la comodidad de cada persona.