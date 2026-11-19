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La alimentación influye en muchos aspectos de nuestra salud y también marca cómo afrontamos el día, desde el nivel de energía hasta la capacidad para mantener la concentración. Cuando hablamos de TDAH, sin embargo, conviene ir con cuidado. Ningún alimento cura este trastorno ni sustituye el tratamiento que pueda indicar un profesional. Sin embargo, mantener una dieta equilibrada sí forma parte de los hábitos recomendables y algunos nutrientes llevan tiempo siendo estudiados por su posible relación con determinados síntomas.

David Céspedes, experto en longevidad y divulgador en redes sociales, ha querido poner el foco precisamente en la comida. En uno de sus vídeos de TikTok ha señalado varios alimentos que recomienda incluir en la dieta de las personas con TDAH. Sardinas, fresas, arándanos y frutos secos aparecen en su lista, a la que añade otro consejo que no puede faltar: moverse y hacer ejercicio.

David Céspedes: «Las sardinas, arándanos, fresas y frutos secos pueden mejorar los síntomas del TDAH»

Céspedes comienza por un alimento muy habitual en nuestra dieta y que además tiene la ventaja de ser pescado azul. «Ricas en omega-3, pero sobre todo en DHA y EPA, nutrientes que son esenciales para el cerebro», explica sobre las sardinas. Estos ácidos grasos intervienen en diferentes funciones del organismo y el DHA, en particular, está presente en las membranas de las células del cerebro. Céspedes añade que «el DHA ayuda a formar neuronas y el EPA regula las emociones, reduciendo ansiedad y altibajos».

La relación entre los omega-3 y el TDAH lleva años investigándose, aunque los resultados no permiten afirmar que tomar más omega-3 vaya a controlar el trastorno. Algunos trabajos han encontrado pequeñas mejorías en determinados grupos, mientras que otros no han observado cambios importantes. Esto tampoco resta valor a las sardinas como alimento ya que aportan proteínas, omega-3 y otros nutrientes y pueden formar perfectamente parte de una dieta saludable.

Fresas y arándanos para controlar el deseo de dulce

Su segunda recomendación son las fresas y los arándanos. Céspedes los plantea principalmente como una alternativa cuando aparece el deseo de tomar algo dulce. «Son una forma saludable de controlar los antojos de dulce, aportan antioxidantes y energía sin picos de glucosa», señala en el vídeo. Cambiar determinados productos ricos en azúcares añadidos por fruta tiene sentido desde el punto de vista nutricional, aunque aquí también debemos separar una alimentación saludable de un supuesto tratamiento específico para el TDAH.

En cuanto a los frutos rojos destacan por su contenido en determinados compuestos antioxidantes y pueden consumirse solos o acompañados de otros alimentos. Céspedes habla concretamente de fresas o arándanos deshidratados, aunque en estos productos merece la pena comprobar siempre el etiquetado, ya que algunas versiones comercializadas sí llevan azúcar añadido.

Las investigaciones sobre alimentación y TDAH han observado asociaciones entre dietas de peor calidad, con abundancia de productos azucarados y ultraprocesados, y una mayor presencia de determinados síntomas, pero no existe un estudio específico que hable del azúcar como causa del TDAH ni que retirarlo vaya a hacerlo desaparecer.

Frutos secos para mantener la energía más estable

Nueces, almendras y macadamias son el tercer grupo de alimentos que aparece en las recomendaciones de David Céspedes. En este caso propone tomarlos junto a la fruta. «Su fibra evita subidas bruscas de glucosa y mantiene la energía y la concentración mucho más estables», afirma. Los frutos secos aportan grasas insaturadas, fibra y proteínas, de modo que pueden ayudar a hacer más completa una comida o un tentempié.

Además, tienen una ventaja práctica. Un puñado de frutos secos se puede combinar fácilmente con una pieza de fruta, yogur u otros alimentos sin necesidad de preparar nada demasiado elaborado. De nuevo, no estamos ante un alimento específico para personas con TDAH. Su interés está en sus características nutricionales y en que pueden formar parte de un patrón de alimentación variado, algo que sí se recomienda con carácter general.

El último consejo de Céspedes no tiene que ver con la comida

Después de hablar de sardinas, frutos rojos y frutos secos, Céspedes introduce un cuarto elemento. «Y un extra, muévete. El ejercicio, antes o después de comer, regula el foco y mejora el estado de ánimo», recomienda. La actividad física es uno de los hábitos que se aconsejan también a las personas con TDAH, junto con una alimentación equilibrada y un descanso adecuado. Además de sus beneficios generales para la salud, diferentes investigaciones han estudiado su posible efecto sobre la atención, las funciones ejecutivas y el estado de ánimo.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y su abordaje depende de las características de cada persona. Puede incluir intervenciones psicológicas, cambios en el entorno y, cuando está indicado, tratamiento farmacológico. Por eso, introducir sardinas, frutas o frutos secos en la alimentación puede ser una buena decisión nutricional, pero no reemplaza una valoración médica ni el tratamiento pautado. Lo que propone Céspedes es mucho más cotidiano: mirar qué ponemos en el plato, evitar que buena parte de la alimentación dependa de productos muy azucarados y acompañarlo de movimiento.