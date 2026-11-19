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En el marco de Movember, el movimiento internacional que cada noviembre pone el foco en la salud de los hombres, los especialistas recuerdan la importancia de desmontar algunos mitos que vinculan la masculinidad con la apariencia física, el rendimiento sexual y los niveles de testosterona. Uno de los más extendidos es creer que tener más testosterona significa ser más fértil, una asociación errónea que puede tener consecuencias para la salud reproductiva masculina.

“La fertilidad no se ve. No depende de la musculatura, la barba, el rendimiento en el gimnasio ni de la libido. Un hombre puede ser fuerte, activo y sentirse muy ‘masculino’ y tener un semen de mala calidad”, subraya el Dr. Carlos Balmori, urólogo de IVI Fertility Madrid.

El especialista explica que la producción de espermatozoides, conocida como espermatogénesis, no depende directamente de la cantidad de testosterona que circula por la sangre, sino de la que se encuentra en el interior de los testículos y de la acción de otras hormonas. De hecho, la concentración de testosterona dentro del testículo puede ser entre 50 y 100 veces superior a la sanguínea.

Por eso, una analítica hormonal no permite determinar por sí sola la capacidad reproductiva de un hombre. “Una cifra alta en sangre no garantiza nada, y si procede de un aporte externo, lo habitual es que indique lo contrario: un eje hormonal suprimido y una espermatogénesis comprometida”, advierte Balmori.

Tener deseo sexual no significa ser fértil

Uno de los errores más frecuentes es confundir la fertilidad con el deseo sexual o con una buena función eréctil. Aunque la testosterona desempeña un papel importante en la libido, la masa muscular, la densidad ósea y otras funciones del organismo, la capacidad para tener hijos depende también de la producción y calidad (movilidad y morfología) de los espermatozoides.

“En consulta veo con frecuencia hombres con libido normal, buena función eréctil y un fenotipo plenamente androgenizado que tienen unas alteraciones graves del seminograma o incluso una azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides”, explica el urólogo de IVI Fertility Madrid.

Por tanto, un hombre puede sentirse bien físicamente y mantener relaciones sexuales con normalidad y, sin embargo, presentar dificultades reproductivas que desconoce. De hecho, el factor masculino está presente en aproximadamente la mitad de las parejas con problemas de fertilidad.

Y entre las posibles causas se encuentran el varicocele (dilatación de las venas dentro del escroto), determinadas alteraciones genéticas, las obstrucciones de las vías seminales, los antecedentes de enfermedades testiculares o algunos tratamientos médicos. También pueden influir hábitos como el consumo de tabaco, alcohol o cannabis y factores como la obesidad.

Cuándo aumentar la testosterona reduce la fertilidad

Esta paradoja es especialmente importante entre los hombres que utilizan testosterona administrada desde el exterior o esteroides anabolizantes para mejorar su apariencia física o su rendimiento deportivo.

Aunque estos productos pueden elevar la concentración de testosterona en sangre, también pueden bloquear los mecanismos hormonales que permiten a los testículos producir espermatozoides. Cuando el organismo recibe testosterona desde fuera, reduce la producción de las hormonas que estimulan la función testicular, lo que puede frenar la formación de espermatozoides e incluso provocar su ausencia total en el semen.

El Dr. Balmori alerta especialmente sobre esta situación entre los hombres jóvenes, que pueden comenzar a utilizar estas sustancias sin haber valorado previamente su fertilidad y sin plantearse todavía la posibilidad de ser padres. Además, algunos productos se adquieren a través de canales no regulados, con dosis y composiciones inciertas, o se combinan con otras sustancias, aumentando los riesgos para la salud.

La producción de espermatozoides puede recuperarse tras suspender la administración de testosterona o anabolizantes, aunque no siempre sucede de manera inmediata ni está garantizada. Según explica el especialista, la recuperación depende de factores como el tiempo de consumo, las dosis utilizadas, la edad y el estado previo de la función testicular. En determinados casos puede prolongarse durante meses o incluso resultar incompleta.

Por ello, los especialistas recomiendan no recurrir a tratamientos hormonales ni a productos de origen dudoso sin supervisión médica, especialmente cuando se desea tener hijos en el futuro.

Porque, como recuerda el doctor Balmori de IVI Fertility Madrid, “pedir ayuda médica no resta masculinidad, es cuidar de uno mismo”.