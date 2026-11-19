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Con la llegada del frío regresan los resfriados, la gripe y los consejos para subir las defensas: zumos de naranja, jengibre, vitaminas y suplementos que prometen protegernos de los virus. Pero ¿qué funciona realmente? Para las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, expertas en nutrición clínica, nutrición aplicada y salud pública y fundadoras de Futurlife21, la respuesta comienza mucho antes de notar los primeros síntomas: en los hábitos que mantenemos cada día.

«No se puede reforzar o potenciar el sistema inmunológico por consumir un alimento concreto», aclaran. El organismo necesita un aporte suficiente y variado de nutrientes, junto con una microbiota intestinal equilibrada, para que sus mecanismos de defensa funcionen correctamente. Comer bien no evita por sí solo los contagios, pero sí ayuda a mantener una respuesta inmunitaria adecuada y favorece la recuperación. «Ningún alimento previene por sí solo infecciones invernales», recuerdan las expertas.

Los cinco grupos de alimentos que conviene tener en casa

La propuesta de Futurlife21 parte de algo muy sencillo. Una despensa con alimentos cotidianos y platos fáciles de repetir, sin recetas complicadas ni productos supuestamente milagrosos.

Frutas y verduras de distintos colores. Aportan vitamina C, carotenoides y polifenoles que contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo. Ajo y cebolla también proporcionan compuestos interesantes y fibra prebiótica. Cómo tomarlos: reservar aproximadamente medio plato para verduras en comida y cena y variar las preparaciones: cremas, menestras, ensaladas, guisos, purés o salsas caseras con aceite de oliva virgen extra.

Pescado azul y semillas. Las sardinas, la caballa o el salmón aportan grasas omega-3, implicadas en la regulación de la respuesta inflamatoria. Las expertas recomiendan tomar pescado azul dos veces por semana, alternando variedades y cocinándolo a temperaturas moderadas. Una opción fácil: sardinas al horno con verduras o salmón acompañado de una menestra.

Legumbres, cereales integrales y patata cocida. Son fuentes de fibra y otros nutrientes que ayudan a cuidar la salud intestinal. No tienen por qué quedarse relegados a las guarniciones: un guiso de lentejas con verduras, una ensalada templada de garbanzos o un plato de arroz integral con hortalizas resuelven una comida completa si se acompañan de la proteína adecuada.

Yogur natural y kéfir. Los fermentados pueden ayudar a mantener una microbiota intestinal equilibrada, relacionada con la regulación de los procesos inflamatorios. Para empezar el día, Futurlife21 propone un desayuno tan sencillo como kéfir o yogur natural sin azúcares añadidos con kiwi, fresas o piña y un puñado de frutos secos.

Proteínas variadas. Son necesarias para la formación de anticuerpos y aportan vitaminas y minerales que intervienen en el funcionamiento inmunitario. Conviene alternar pescado blanco y azul, huevos, legumbres y carnes magras como pollo o pavo. La clave es que la proteína esté presente de manera suficiente y que las elecciones de cada día sean variadas.

Cómo llevarlo al plato sin complicarse

La fórmula de las expertas es organizar las comidas alrededor de verduras de distintos colores, una fuente de proteína y un hidrato de carbono de calidad, y alternar las preparaciones para no aburrirse. Por ejemplo: desayunar yogur natural con fruta y frutos secos; comer lentejas con verduras; y cenar pescado con crema de verduras y patata cocida. También se puede cocinar una menestra o un estofado en cantidad y aprovecharlo durante varios días. La constancia importa más que un menú perfecto.

Vitamina C, vitamina D y zinc: más no significa mejor

Estos tres nutrientes cumplen funciones distintas y complementarias. La vitamina C participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y en el funcionamiento de los glóbulos blancos; la vitamina D interviene en la respuesta inmunitaria y su regulación; y el zinc es necesario para que las células defensivas se desarrollen y se comuniquen correctamente. Una carencia puede perjudicar esas funciones, pero tomar megadosis no proporciona «superdefensas»: un exceso mantenido de zinc puede interferir con el cobre, y dosis demasiado altas de vitamina D o C también entrañan riesgos.

Por eso, las expertas desaconsejan empezar a tomar suplementos «para las defensas» solo porque llegue el invierno. «El sistema inmunitario es una red compleja y muy bien regulada que no se puede fortalecer tan fácilmente con un suplemento», señalan. La suplementación tiene sentido cuando existe una necesidad concreta, como un déficit detectado, determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad o necesidades específicas, y debe decidirse con un profesional sanitario.

¿Y los remedios de siempre? Ni el zumo de naranja ni el ajo han demostrado prevenir el resfriado común en personas sanas. Los cítricos pueden formar parte de una buena alimentación, pero no actúan como un escudo. La miel sí puede aliviar la tos en determinadas infecciones respiratorias y un caldo de pollo caliente aporta líquidos y sales y puede resultar reconfortante cuando estamos enfermos. «La clave es identificar una necesidad concreta, no tomar un producto de manera indiscriminada para las defensas», resumen las fundadoras.

La microbiota también cuenta

La relación entre intestino y sistema inmunitario es otra de las claves que destacan las fundadoras de Futurlife21. La microbiota ayuda a entrenar y regular la respuesta inmunitaria, y su equilibrio depende, entre otros factores, de nuestra alimentación. Por eso recomiendan combinar alimentos ricos en fibra (verduras, legumbres, cereales integrales) con fermentados como el yogur natural y el kéfir. Por el contrario, una dieta muy poco variada, basada habitualmente en ultraprocesados o excesivamente restrictiva, puede dificultar que el organismo reciba todos los nutrientes que necesita.

Las defensas también se cuidan fuera de la cocina

Dormir lo suficiente, realizar actividad física moderada con regularidad y aprender a gestionar el estrés también forman parte del cuidado del sistema inmunitario. «La clave está en mantener unos hábitos y unos estilos de vida que perduren en el tiempo que vayan a favor y no en contra de nuestra salud», concluyen. Su consejo final es empezar por lo posible: planificar una compra variada, cocinar recetas que nos gusten y repetir las buenas decisiones, sin confiar en soluciones rápidas cada vez que bajan las temperaturas.