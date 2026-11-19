La primera vez que se lee los textos escandinavos antiguos buscando un equivalente norteño de Zeus, la decepción llega rápido. Odín no reparte justicia moral desde un trono intocable ni fulmina a los culpables con rayos limpios. Es un dios incómodo. Camina por los márgenes, miente cuando le conviene y vive corroído por una curiosidad que roza la paranoia. En los poemas de la Edda poética y en las prosas de Snorri Sturluson suele asomar disfrazado de viajero viejo, con una capa azul gastada y un sombrero de ala ancha calado.

Quién era Odín, el dios principal de la mitología nórdica

En el panteón escandinavo manda sobre los Æsir, la estirpe divina ligada a la soberanía, el combate y el orden frente al empuje caótico de los gigantes. Antes de que existieran los hombres, él y sus hermanos Vili y Vé mataron al gigante primordial Ymir y usaron su cadáver como cantera para levantar la tierra, los mares y el cielo. De ahí viene su título de Allföðr, el Padre de Todos, aunque nadie debería confundir esa etiqueta con la de un padre tierno y protector. Odín gobierna como un caudillo que mueve piezas en un tablero muy largo.

Lo que desconcierta de su figura es que acapara territorios que otras culturas reparten entre varios dioses distintos. Rige la guerra, sí, pero no el choque frontal y musculoso que domina su hijo Thor, sino la estrategia retorcida, el pánico repentino que paraliza a un ejército o el trance salvaje de los berserkers.

A la vez, es el señor de los poetas y los hechiceros. Por eso reyes, guerreros y bardos lo invocaban con frecuencia, casi siempre mirando de reojo por si el favor acababa saliéndoles caro.

Qué poderes y símbolos identificaban a Odín

Perder un ojo junto a las raíces del fresno Yggdrasil no fue un arrebato, sino un cálculo frío. El gigante Mímir custodiaba el manantial de la sabiduría y exigió un pago proporcional al conocimiento que contenían sus aguas; Odín se arrancó el ojo derecho sin regatear y lo dejó en el fondo del pozo. Tampoco le tembló el pulso cuando quiso arrancar el secreto de las runas. Pasó nueve noches colgado de las ramas del propio Yggdrasil, atravesado por su lanza, sin probar bocado ni agua, ofreciéndose a sí mismo hasta que logró recoger los signos mágicos del abismo.

Esa misma naturaleza inquietante se nota en todo lo que lleva encima o le acompaña. Su lanza Gungnir, labrada por los enanos hijos de Ivaldi, jamás yerra el tiro y basta arrojarla sobre una hueste para declarar abierta la matanza. Cuando viaja recorre aire, mar o los caminos sombríos hacia el reino de los muertos sobre Sleipnir, un caballo gris de ocho patas que engendró Loki en una de sus metamorfosis más delirantes.

Y en su salón apenas prueba bocado: el vino le basta para alimentarse, así que arroja la carne de su plato a Geri y Freki, dos lobos enormes echados junto a su asiento. Al amanecer, en cambio, despacha a sus dos cuervos, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria, para que sobrevuelen el mundo y regresen a contarle al oído cuanto han visto.

Quiénes eran los hijos de Odín y qué papel tenían

Mirar a los hijos de Odín es una buena forma de entender las piezas que sostienen el mito nórdico, porque cada uno encarna una función muy marcada. Con Frigg, su esposa legítima y señora de Asgard, una diosa que también conoce el destino de los hombres, aunque prefiere callarlo, tuvo a Baldr y a Höðr.

Baldr representaba la luz, la concordia y cuanto había de luminoso entre los dioses, hasta que Loki manipuló a su hermano ciego Höðr para que le arrojara una rama de muérdago y lo matara. Con aquella muerte empezó la grieta irreversible del mundo divino.

De su unión con Jörð, la tierra misma, nació Thor, el dios del trueno, tan directo y contundente como su padre es esquivo. Donde Odín urde planes a décadas vista, Thor agarra el martillo Mjölnir y aplasta cráneos de gigantes.

Qué relación tenía Odín con el Valhalla y el Ragnarök

Toda esa acumulación desesperada de runas, profecías y magia desemboca en una mala noticia que Odín no puede cambiar: el Ragnarök llegará pase lo que pase. Cuando despertó a una vidente muerta para escuchar los versos de la Völuspá, supo que vendrá un invierno triple sin verano, que los hermanos se matarán entre sí y que los monstruos encadenados romperán sus ataduras para marchar contra Asgard.

Sabiéndose condenado, Odín no se cruza de brazos. Desde su asiento elevado, Hliðskjálf, vigila las guerras de los hombres y manda a las valquirias a recoger a la mitad de los guerreros que mueren con coraje. Esos muertos elegidos, los einherjer, entran en el Valhalla, una fortaleza colosal techada con escudos dorados y sostenida por astas de lanza.

Ahí reside la extraña grandeza de Odín: no en ser invencible, sino en haber mirado de frente el final de su mundo sin dejar jamás de buscar una respuesta más.