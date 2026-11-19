Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Cada año se registran aproximadamente 120.000 ictus en España y cerca de 25.000 personas fallecen por esta causa. Sin embargo, pese a la gravedad de esta enfermedad, la prevención desempeña un papel esencial, ya que se calcula que hasta el 90% de los casos podrían evitarse. Las estimaciones apuntan a que una de cada seis personas sufrirá un ictus en algún momento de su vida. En Europa, constituye la primera causa de discapacidad y se encuentra entre los principales motivos de mortalidad. Aunque suele relacionarse con las personas de edad avanzada, puede producirse a cualquier edad. De hecho, su incidencia ha aumentado un 25% entre la población de 20 a 64 años, aunque continúa siendo más habitual a partir de los 65 años.

«Mientras que el ictus isquémico se produce cuando un trombo impide u obstaculiza la llegada de sangre al cerebro, el ictus hemorrágico se genera por la rotura de alguno de los vasos sanguíneos del cerebro. Pero en ambos casos el tiempo de actuación es determinante. Por cada minuto que pasa sin que la sangre llegue al cerebro, se pierden casi dos millones de neuronas. Por lo que si se sospecha un ictus, hay que llamar de inmediato al 112, porque solo una atención urgente puede minimizar las secuelas y salvar vidas», explica Mª Mar Freijo, Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN.

¿Los antigripales aumentan el riesgo de ictus?

El neurólogo Tomás Segura advierte en un vídeo publicado en TikTok de que algunos medicamentos antigripales y descongestionantes pueden aumentar el riesgo de sufrir un ictus: «obre todo en invierno, cuando empezamos a tener constipados y tomamos muchos de estos fármacos, podríamos tener riesgo de ictus, sobre todo a partir de cierta edad o cuando existen problemas cardiovasculares».

Segura explica que estos fármacos contienen sustancias vasoconstrictoras, es decir, compuestos que provocan un estrechamiento de los vasos sanguíneos. Aunque su finalidad es aliviar la congestión y reducir la secreción nasal, «limitan la llegada de sangre a otras arterias, también las del cerebro», advierte el neurólogo.

Asimismo, alerta sobre determinados medicamentos que se utilizan para tratar el dolor de cabeza y que contienen ergotamina, como Tonopan, Cafergot y Hemicraneal: «la ergotamina es un vasoconstrictor y, si abuso de ella, podría tener riesgo de ictus, especialmente en personas mayores de 60 años».

Cuando alguien está resfriado, aconseja evitar los medicamentos vasoconstrictores. «¿Qué tomo, doctor, si me constipo? Paracetamol y mucha agua», responde. Sin embargo, conviene recordar que el paracetamol ayuda a aliviar la fiebre y el dolor muscular, pero no descongestiona la nariz ni resulta necesario en todos los casos.

«Antes de tomar cualquier medicamento antigripal, es fundamental leer la etiqueta y conocer sus ingredientes. Si tienes condiciones de salud preexistentes, especialmente relacionadas con el corazón o la presión arterial, es aconsejable consultar a un médico o farmacéutico antes de automedicarte. Ellos pueden recomendarte la opción más segura para tu caso particular, que podría ser un medicamento sin AINEs o una dosis ajustada», recomienda.

Alrededor del 30 % de los pacientes puede experimentar síntomas previos al ictus, de aparición repentina y corta duración, conocidos como «ataques isquémicos transitorios». Reconocer estas señales resulta fundamental, ya que permite actuar a tiempo y prevenir un posible infarto cerebral.

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente entre las personas que sufren un ictus. Según el estudio internacional INTERSTROKE, está presente en aproximadamente el 64 % de los casos y se relaciona con más del 50 % de las muertes por esta enfermedad. Sin embargo, su efecto puede agravarse considerablemente cuando coincide con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad o la fibrilación auricular. De hecho, en las personas hipertensas que también fuman, las probabilidades de sufrir un ictus se multiplican por seis, mientras que, si además tienen diabetes, el riesgo aumenta más de treinta veces.

Los síntomas más frecuentes incluyen la pérdida de fuerza en una mitad del cuerpo, que puede afectar a la cara, el brazo y la pierna del mismo lado; la dificultad para hablar o comprender lo que dicen otras personas; la pérdida de sensibilidad u hormigueo en una parte del cuerpo; la pérdida repentina de visión en uno de los ojos y la aparición de un dolor de cabeza muy intenso y diferente al habitual.

Entre 1990 y 2023, la mortalidad por ictus estandarizada por edad disminuyó un 52 %, mientras que la tasa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) descendió un 48 % y la incidencia se redujo un 25 %. Sin embargo, durante ese mismo periodo, el número total de fallecimientos aumentó un 22 % y los AVAD, un 18 %.

«El crecimiento y el envejecimiento de la población explican parte del aumento, pero no todo», afirma el profesor Valery L. Feigin, quien lidera el estudio. «Antes se decía que el ictus era una enfermedad de ancianos. Eso ya no es cierto: el 52% de los ictus ahora se producen en personas en edad laboral, menores de 70 años».