La trayectoria de Ana Zubeldia dentro de Daiichi Sankyo refleja un recorrido de crecimiento, liderazgo y visión estratégica. Se incorporó a la compañía hace 13 años y ha pasado por posiciones clave en la Unidad de Especialidades, posteriormente como Country Manager en Irlanda, y en los últimos seis años ha impulsado -desde cero- el área de Oncología en España, transformándola en una unidad sólida, reconocida y plenamente alineada con la estrategia global.

Este recorrido ha situado a España como un país líder en ensayos clínicos para Daiichi Sankyo, ocupando la primera posición en Europa, la tercera en el mundo y destacando en fases tempranas, con cientos de pacientes y centros implicados. Ahora, al asumir la Dirección General, Zubeldia se enfrenta a un nuevo reto: mantener el liderazgo científico, acelerar la llegada de terapias innovadoras y consolidar a España como un país estratégico para la compañía.

En una entrevista con OKSALUD, comparte su visión sobre esta nueva etapa, los retos del sector y la importancia del talento y la investigación para mejorar la vida de las personas.

PREGUNTA.- Asume la Dirección General compatibilizándola con la responsabilidad como Head de Oncología. ¿Cómo define este doble rol y qué prioridades marcará en esta nueva etapa al frente de Daiichi Sankyo España?

RESPUESTA.- Lo defino como un reto apasionante. El doble rol es un modelo consolidado en la compañía, en el que la dirección general asume también una de las unidades estratégicas, en este caso, Oncología, un motor clave de crecimiento para Daiichi Sankyo. Es posible gracias a un equipo sólido y a una organización madura, preparada para avanzar con ambición y coherencia.

Como nueva directora general, mi prioridad es continuar el excelente trabajo realizado hasta ahora, posicionando a Daiichi Sankyo como una compañía farmacéutica líder comprometida con la investigación y la innovación para aportar valor real a los pacientes, y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Para conseguirlo quiero seguir reforzando la importancia de nuestra cultura de compañía, basada en valores sólidos como la colaboración y el aprendizaje continuo, y el desarrollo de nuestros empleados y equipos que son el pilar sobre el que se sustenta todo.

Mis prioridades seguirán siendo impulsar la innovación, acelerar el acceso a los fármacos innovadores en España, fortalecer la colaboración interna y externa y reforzar un modelo centrado en el talento para seguir avanzando con el objetivo de generar un impacto positivo en la salud de las personas.

P.- Tras 24 años en la industria farmacéutica y casi una década en puestos directivos dentro y fuera de España, ¿qué aprendizajes clave le han preparado para liderar ahora la compañía en un momento tan determinante para la oncología?

R.- Cada equipo, cada proyecto y cada desafío me han enseñado algo nuevo porque siempre he creído en la importancia de rodearse del mejor equipo, fomentar la colaboración y la diversidad, tener valentía para desafiar procesos obsoletos, tener agilidad para gestionar los cambios, ser resiliente para continuar a pesar de las adversidades y tropiezos y ser coherente.

Creo firmemente en el aprendizaje continuo y en tener curiosidad. Sé que seguiré aprendiendo cada día al frente de Daiichi Sankyo gracias a mis compañeros y colaboradores y eso me entusiasma enormemente porque me permitirá seguir mejorando y avanzando.

P.- Durante los últimos seis años ha impulsado la puesta en marcha y consolidación del área de Oncología en España. ¿Cuáles serían los hitos diferenciales y qué retos quedan por delante para seguir contribuyendo al posicionamiento global de Daiichi Sankyo en este ámbito?

R.- Crear desde cero una unidad de más de 50 personas sólida, reconocida y plenamente alineada con la estrategia global de Daiichi Sankyo es un reto precioso que he disfrutado enormemente y un orgullo. Este proceso implica captar talento, consolidar un equipo multidisciplinar en constante crecimiento y contribuir a desarrollar desde un país como España un pipeline robusto y disruptivo que mejora de manera tangible la vida de las personas con cáncer.

Me enorgullece decir que, en estos seis años, hemos logrado posicionar a España como uno de los países clave en ensayos clínicos para nuestra compañía: somos nº1 en Europa, nº3 en el mundo y líderes en participación en fases tempranas, con más de 450 contratos activos con centros de investigación y cerca de 900 pacientes implicados en estudios de oncología.

El futuro me motiva y me ilusiona, porque no hay duda de que hemos avanzado mucho, pero tenemos grandes retos que afrontar por el propósito compartido en Daiichi Sankyo, que son los pacientes. Vamos a mantener este liderazgo, a potenciar aún más la investigación, a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acelerar el acceso a la innovación y contribuir a consolidar a España como referente global en innovación.

P.- Ha trabajado en España, Irlanda y en varias unidades de especialidades. Desde esa perspectiva internacional, ¿qué papel cree que debe desempeñar España en la estrategia global de la compañía en los próximos años?

R.- España debe seguir siendo un país estratégico dentro de la compañía. Disponemos de un ecosistema investigador excepcional, clínicos e investigadores de referencia internacional, un marco de ensayos clínicos ágil y muy valorado globalmente y una afiliada cuyo equipo se vuelca para que esto siga así y atraer más investigación.

Veo a España consolidando su papel como hub de investigación, atrayendo nuevos estudios en fases tempranas, generando evidencia en vida real y contribuyendo al diseño de estrategias globales. Nuestro potencial es enorme, y vamos a seguir trabajando para reforzar nuestra posición dentro de la red internacional de Daiichi Sankyo.

P.- La innovación en oncología avanza a gran velocidad. ¿Cuál es la visión de Daiichi Sankyo respecto al futuro de los tratamientos y qué áreas considera prioritarias para seguir impulsando la investigación?

R.- Nuestra visión es ser una compañía farmacéutica innovadora global que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad. Para ello, estamos impulsando terapias dirigidas como los anticuerpos conjugados, que ya están transformando el abordaje terapéutico de tumores sólidos, pero también investigando otras que nos permitan dar respuesta a las necesidades médicas no cubiertas en las áreas terapéuticas de mayor impacto: oncología y cardiovascular, que abordan las dos principales causas de mortalidad.

Continuaremos investigando nuevas dianas terapéuticas, avanzando en biomarcadores, integrando la inteligencia artificial en nuestros procesos, y agilizando la investigación clínica. Nuestro objetivo es claro: desarrollar medicamentos best-in-class y first-in-class que cambien la práctica clínica y que contribuyan a la calidad de vida de los pacientes.

P.- Como nueva directora general, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a pacientes, profesionales sanitarios y al propio equipo de Daiichi Sankyo sobre esta nueva etapa que comienza?

R.- A los pacientes, que creemos firmemente en nuestro objetivo de contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo y que para ello seguiremos investigando y desarrollando terapias innovadoras que den respuesta a las necesidades médicas no cubiertas, y trabajando para que tengan acceso en España. Cada decisión en Daiichi Sankyo está realmente orientada a ellos.

A los profesionales sanitarios me gustaría reafirmar nuestro compromiso de seguir siendo un aliado cercano, comprometido y transparente para seguir impulsando la colaboración que es tan importante hoy en día. Mientras que a mi equipo en Daiichi Sankyo, que siga demostrando la pasión, el buen hacer y el compromiso que nos caracteriza. Que continúe retándose, innovando y colaborando como hasta ahora. Estamos en un momento clave y su talento es esencial para seguir creciendo con impacto real en la sociedad.