¿Es la lente de tu gafa la adecuada contra la luz azul? Uno de los temas médicos más polémicos de los últimos tiempos, ha provocado un debate en Madrid. Durante la entrega de los Premios a la Innovación CSR celebrada el 20 de mayo, doctores y expertos del sector óptico han dado voz y voto a esta cuestión. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la luz azul se emite de forma natural a través de los rayos solares y de forma artificial mediante aparatos digitales como smartphones, televisores o tabletas. Asimismo, dichos dispositivos digitales son fuentes de luz Led, que emiten un porcentaje mucho mayor de luz azul que otras fuentes naturales.

A raíz de esta cuestión, Celia Sánchez-Ramos, farmacéutica, doctora en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea y una de las investigadoras españolas más prestigiosas de nuestro país, ha explicado la importancia de usar unas gafas adecuadas para la radiación solar.

PREGUNTA.- Doctora, ¿Por qué es importante tener unas gafas de sol adecuadas?

RESPUESTA.- Las gafas de protección solar deben atenuar la intensidad de la luz que nos rodea en el exterior. Las lentes no deben tener aberraciones ni distorsiones que perjudiquen la visión. Es importante saber que la plasticidad del sistema visual no alerta de la mala calidad de las lentes por aberraciones, ya que se adapta a la imagen que llega al fondo del ojo. Este hecho es importante porque las personas no somos conscientes del daño que unas malas lentes solares pueden producir en la percepción visual. Por tanto, las lentes y gafas de protección solar son unos filtros de luz que deben ser adquiridos en establecimientos de óptica acreditados, nunca en bazares ni en establecimientos no sanitarios. Unas buenas gafas de sol protegen todas las estructuras oculares; unas malas gafas de sol dañan los ojos.

P.- ¿Qué problemas puede conllevar no usar unas lentes adecuadas a la radiación solar?

R.-Las lentes deben adaptarse a la cantidad de luz (intensidad) y a la calidad de la luz (composición de la luz). Unas lentes solares inadecuadas pueden provocar excesiva oscuridad, deslumbramientos discapacitantes y dolor de ojo, cabeza, así como enrojecimiento y sequedad ocular. Por tanto, para asegurarnos de que las gafas de sol son adecuadas, deben ser prescritas por un óptico-optometrista.

P.-¿Es probable que muchos problemas de cataratas u otras afecciones ópticas hayan estado relacionadas con una inadecuada lente para el sol?

R.- Por supuesto, enfermedades de la retina, cataratas, conjuntivitis, blefaritis y otras patologías oculares pueden ser debidas al exceso de luz proveniente del sol. Se debe considerar, que actualmente, a la luz natural se unen la luz artificial ambiente y la luz proveniente de los dispositivos digitales, ya que sus pantallas emiten luz de alta energía. La acción de la luz, en nuestros ojos y en nuestra piel, es acumulativa.

P.-Y en cuanto a los jóvenes, que a veces se compran unas gafas de una calidad inferior, ¿es importante que en esas edades ya opten por unas gafas homologadas para la radiación solar o en ese rango de edad el ojo no tiene tanta tendencia a tener problemas de visión?

R.- No sólo es importante, sino imprescindible, proteger los ojos a cualquier edad. Particularmente los de los jóvenes y niños que no han generado unos fotopigmentos (cromóforos) que protegen a todas las personas y se van desarrollando a lo largo de la edad.

P.- ¿Por qué es importante concienciarse respecto a este asunto? ¿Qué mensaje mandaría a la población sobre este tema para que se tenga más cuidado con la elección de este accesorio veraniego?



R.- En primer lugar, es necesario que toda la población seamos conscientes del efecto negativo que un exceso de luz puede tener en el ojo y en la visión. Respecto al mensaje es muy claro: «Tenemos dos ojos para toda la vida», debemos cuidarlos y protegerlos.

P.- Doctora, y usted como investigadora en esta materia, ¿Cuál es el procedimiento, en rasgos generales, para conseguir o averiguar cuál es la lente perfecta para el ojo humano?

R.- No existe una única lente perfecta para el ojo humano. Cada persona según las circunstancias, el lugar donde se encuentre, su estado visual, sus requerimientos visuales, su tipo de trabajo y por supuesto por sus características de persona y de habita, necesita distintos tratamientos ópticos y distintos diseños de lentes.

En general, hay que buscar un equilibrio entre la protección y la sobreprotección. En España lo tenemos muy fácil, ya que, la profesión de óptico-optometrista tiene una formación académica extraordinaria, resultando universitarios de grado, máster incluso doctorado. Además, los fabricantes españoles; yo recomiendo la empresa Prats, fabrica lentes monofocales, bifocales y progresivos a los que se puede implementar el tratamiento CSR en todos sus diseños para proteger los ojos de la cantidad y de la calidad de la luz tanto en exterior como en interior.

P.- ¿Qué problemas te has encontrado a lo largo de tu investigación? (conseguir pacientes para investigar, pruebas fallidas, tema económico etc.)

R.- En los 30 años de investigación he encontrado todo tipo de dificultades; pero todas han sido subsanadas con el esfuerzo, preparación y dedicación del equipo de trabajo que constituye el Grupo de Investigación en Visión y Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Además, debo decir que el escollo más importante lo he encontrado siempre en la gestión de la financiación por parte de la administración pública. Se necesita una nueva ley que permita una gestión ágil y adecuada para que los proyectos de investigación, tanto públicos como privados, lleguen a buen término.

P.- Después de un largo proceso de investigación y búsqueda ¿Cuáles son las cinco principales conclusiones qué puedes hacer cuándo se utilizan una lentes adecuadas? ¿Y cuáles son las conclusiones de no utilizarlas?

R.- Conclusiones utilizando lentes adecuadas:

Estar protegido de la luz natural y artificial Evitar enfermedades oculares Evitar borrosidad y cataratas Prolongar la vida útil del cristalino y de la retina Hacer que los ojos vean bien durante toda la vida

Si no se utilizan lentes adecuadas:

La visión es borrosa Se pueden tener más enfermedades oculares, cataratas, degeneración macular y ojo seco Se pueden tener deslumbramiento y halos Se puede padecer dolor de cabeza, de ojos y enrojecimiento Se puede producir un envejecimiento prematuro de todo el sistema visual

P.- Para finalizar, ¿Cree qué la luz violeta y azul dañan más a los ojos que la luz de un dispositivo tecnológico? ¿Qué puede contar al respecto?

R.- Hemos creado las lentes CSR, para absorber la luz azul y violeta emitida por las pantallas de los dispositivos tecnológicos. Esta luz es muy nociva y puede provocar cataratas, conjuntivitis y degeneración macular. El uso de lentes CSR es la mejor garantía de proteger los ojos. Si no tienen color ámbar no absorben la radiación azul y violeta de las pantallas de los dispositivos electrónicos. Existen otros fabricantes en el mercado que no pueden fabricar las lentes CSR y han optado por otras opciones.

De todo ello podemos concluir que es el momento de revisar nuestra vista periódicamente en busca de las mejores lentes para el sol, porque la edad no importa cuando se trata de la salud de nuestros propios ojos. Por ello, quizás, sea el momento de acudir con los más jóvenes de nuestras casas para revisar qué lentes para el sol estamos utilizando y sobre todo si son o no las adecuadas.