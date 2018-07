Las 5 frutas más saludables y refrescantes del verano 2018

En verano nos apetecen alimentos fresquitos pero que cuenten con las vitaminas y minerales que necesitamos para nutrirnos e hidratarnos bien.

Solas, con ensaladas, en pastas, con yogures, para la piscina, en la playa, en la merienda, o bien para desayunar. Son tan buenas y refrescantes que siempre apetecen. Pon una fruta en tu vida.

Las mejores frutas del verano

Melón

Esta fruta es ideal para este verano 2018. Esencialmente porque el 80% de su composición de es agua, y aporta pocas calorías. Presenta minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, vitamina C que tiene una importante acción antioxidante y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Es excelente, no solamente como postre, sino para tomar por la mañana o bien por la tarde cuando necesitamos un tentempié fresco. No te olvides de dárselo a los niños, les encanta.

Melocotón

Con un olor inconfundible es otra de las frutas protagonistas de esta época del año. Destaca al ser rico en fibra, hecho que evita problemas digestivos y ayuda en las comidas pesadas. También aporta vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y nos mejora la visión. Lo podemos tomar a rodajas, directamente del árbol, hacer zumos (aunque no suele tener mucho jugo) o bien acompañar a segundos.

Sandía

Junto al melón, la sandía es la reina de las vacaciones. Además, es buena para toda la familia porque cunde bastante. La sandía también cuenta con una gran proporción de agua y esto es imprescindible en las época de más calor como la de verano, pues necesitamos hidratarnos como sea por el sol.

Albaricoque

Son menos populares pero también están muy buenos. Además de reforzar el sistema inmunitario, cuentan con el suficiente hierro para no sufrir anemia. Como muchas otras frutas, el albaricoque se prefiere porque mejora el tránsito intestinal y evita posibles problemas de estreñimiento.

Ciruelas

Estas frutas también son refrescantes, pues lo ideal es dejarlas en la nevera para que nos las podamos comer la mar de frescas. De las ciruelas resalta su gran aporte en fibra soluble, de manera que nos permite hacer la digestión muy bien. Si nos aburrimos, podemos hacer mermeladas, pero para hidratarnos en verano mejor comerlas naturales.