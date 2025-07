Fact checked

La Comunidad de Madrid ha comunicado formalmente a la ministra Mónica García que presentará una oferta provisional de 61 plazas MIR de Urgencias y Emergencias para 2026, pero denuncia la falta de programa formativo y unidades docentes acreditadas, y la inseguridad jurídica resultante

De esta forma, a través de una carta enviada por la consejera Fátima Matute, Madrid alerta de que se suman «por temor a quedarse fuera», pero exige modificaciones legales para no comprometerse a criterios aún no definidos

En este sentido, desde la comunidad cántabra se aseguraba que «no hay ni programa, ni acreditación», por lo que las plazas son por ahora meras figuras a las que se acogen los médicos de forma prácticamente con autoobservación y análisis interno, porque no se sabe cómo se va a formar y bajo qué criterios.

Cantabria se ha unido a las críticas: su consejero de Salud, César Pascual, ha señalado que no solicitarán más plazas en MIR de Urgencias hasta que existan programas formativos y unidades docentes acreditadas

Requisitos pendientes de desarrollo

Además, han avalado el manifiesto de SEMES apoyado por otras comunidades, que exige soluciones urgentes para reforzar la Atención Primaria y la especialidad, afectada por la falta de médicos y profesionales

¿Qué implicaciones tiene este escenario?

Inseguridad jurídica y ausencia de formación. Las comunidades del PP (incluida Madrid) exigen un marco jurídico claro, con programa formativo y acreditación de unidades, antes de comprometer plazas. Madrid condiciona su adhesión a ajustes en los anexos administrativos para no firmar compromisos prematuros

Retrasos en la implantación del MIR de Urgencias

El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar de los títulos por vía extraordinaria, lo que causa incertidumbre sobre si se ofertarán plazas en 2026 o se retrasa a 2027. El calendario previsto, con criterios listos a mediados de 2025, se ha ralentizado por factores legales y políticos.

Consecuencias en los servicios de urgencias: la ausencia de especialistas formados en la nueva especialidad prolonga la presión sobre Atención Primaria y Urgencias hospitalarias. Por su parte, Cantabria denuncia saturaciones del 30 % en urgencias, especialmente tras la pandemia y las olas de enfermedades, lo que urge medidas inmediatas

¿Qué soluciones están proponiendo las comunidades?

Publicación inmediata del programa formativo y requisitos de acreditación docente.

Ampliación de los plazos para presentar plazas hasta tener claridad jurídica, técnica y formativa

Alinear la oferta de Urgencias con la planificación del sistema sanitario, sin recortar otras especialidades

En Cantabria y otras zonas, se exige que el Ministerio autorice nuevas unidades docentes, mientras las autonomías están dispuestas a financiarlas

El plan de ofrecer plazas MIR para la especialidad de Urgencias en 2026 se ve atascado por la falta de desarrollo del marco formativo y legal. Madrid, aunque se suma provisionalmente para no quedar excluida, y Cantabria, que exige garantías, coinciden en el mensaje: no se puede convocar formación sin acreditación ni programa. Sin respuesta, la especialidad podría no arrancar hasta 2027, lo que agravaría la saturación de los servicios de urgencias en todo el país.

El futuro de esta especialidad —reclamado desde hace décadas— depende ahora de un compromiso firme del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, para cerrar vacíos legales y acelerar la puesta en marcha tras una nueva chapuza de Sanidad. Urge coherencia entre voluntad política y estructura operativa para formar a los especialistas que el sistema sanitario necesita.