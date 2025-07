Podemos carga contra Vox por llamar «comegambas» a los sindicatos: «¡No están caras, a 30 euros el kilo!»

El debate sobre la conveniencia de incluir subvenciones a sindicatos y patronales en un decreto ley del Gobierno popular de Azcón a las ayudas a la última riada, ha desembocado en un acalorado rifirrafe entre Podemos y Vox. El diputado de Podemos ha defendido a los sindicatos acusados por Vox de «comegambas» justificando que el kilo no va caro en el mercado.

En pleno debate sobre el decreto ley, el podemita ha intervenido para decir que «el kilo de gambas está a 30 euros en el mercado», burlándose de Vox por considerarlo un alimento caro.

Podemos en defensa de los sindicatos «come gambas»

El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha repetido en varias ocasiones que no estaba de acuerdo en este decreto del Gobierno de Azcón que incluye las ayudas a los afectados por las últimas tormentas con la concesión de 5,1 millones de euros en total a CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, tachando de «comegambas» a los sindicatos.

En un momento del debate, el diputado de Podemos, Ondoni Corrales, se ha dirigido a Vox para replicar esta expresión: «¿Cuándo ustedes aprobaron los presupuestos el año pasado no había gambas en el mercado? El kilo de gambas de Huelva está a 29,95 euros, ¡qué dineral!», ha ironizado.

«Espero que ustedes no coman gambas con el dinero de todos los contribuyentes. Propongo aquí una solución: que se les quite todas las subvenciones a todos los partidos que tengan una condena del Tribunal de Cuentas por financiación irregular», ha arremetido.

El de Vox ha dejado claro que su partido no tiene “ninguna condena y que está recurrida”, y ha llamado de forma socarrona al de Podemos «licenciado Corrales». Ha sido en este punto cuando el podemita ha pedido intervenir «por inexactitudes»: «Estamos hablando de política, pido al señor Nolasco que no entre en lo personal».

Nolasco ha replicado recordando al de Podemos que en otras ocasiones ha llamado Vox «gentuza»: «Lo que sucede es que este diputado es muy flojito, y cuando se meten con él y no le gusta, pues se puede decir licenciado Corrales, se ofende. Señor Corrales, usted no tendría que estar en este Parlamento porque no tiene el suficiente nivel para estar».

Nolasco sorprendido de la llamada de atención ha preguntado a la presidenta cuál era la alusión personal: «¿Qué no tiene el nivel político ni moral para estar en este Parlamento? Esto se puede decir». «No lo retiro, señora presidenta», ha expresado.

Una reacción que han aprovechado los dos diputados de Chunta Aragonesita y el de Izquierda Unida para abandonar el hemiciclo reprochando a la presidenta su actitud. «Vale, vale ya», ha espetado Fernández, quien ha retirado «mutuo propio» la intervención de su compañero de Vox, mientras todos los diputados del PSOE se han sumado al resto abandonando del pleno.

La izquierda abandona el pleno

Estas palabras han bastado para despertar la indignación de la izquierda en su conjunto. Ahora bien, la presidenta de las Cortes ha reprendido a su compañero de partido y le ha invitado a que retirara la última alusión al de Podemos, mientras el de Podemos abandonaba el hemiciclo gritando «al fascismo hay que combatirlo».

Ante esta salida, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), se ha sonreído. Sin embargo, a su colega Nolasco no le ha resultado gracioso el comentario del de Podemos, a quien le ha dicho que «es muy difícil dirigirse» hacia él, porque su actitud en el Parlamento es «como de trol, de hooligan»: «Es deprimente, rebaja el nivel de esta cámara».

Nolasco ha resaltado que durante la celebración del pleno extraordinario, todos los partidos «han hablado contra Vox durante el 80% de las intervenciones»: «Es la prueba de que somos la alternativa».