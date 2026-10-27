La enseñanza de San Felipe Neri sobre la humildad que pocos se atreven a poner en práctica: «Prefiero el paraíso»

Existe una escena célebre en la historia de la espiritualidad que condensa, en apenas cuatro palabras, toda una revolución contra el ego humano. Corría el siglo XVI en Roma y Felipe Neri, conocido por su ingenio afilado y su santidad alegre, se encontraba frente a una propuesta que para cualquier eclesiástico de la época habría sido el pináculo de la carrera: el birrete cardenalicio. Cuentan las crónicas que el santo tomó el capelo rojo entre sus manos, miró al cielo con una mezcla de picardía y absoluta convicción, y dijo alegremente: «Prefiero el paraíso» (Preferisco il Paradiso).

Aquella frase no fue una simple ocurrencia del momento ni una pose de fingida modestia. Para quien conoce la trayectoria del Apóstol de Roma, esas palabras representan el resumen perfecto de una pedagogía radical de la humildad, una propuesta que descoloca profundamente a una sociedad obsesionada con los títulos, la reputación y el reconocimiento público.

La trampa del prestigio y el veneno del aplauso

Resulta fascinante comprobar cómo la búsqueda de honores ha cambiado de envoltorio con los siglos, manteniendo intacta su esencia. En la Roma renacentista eran los capelos, las dignidades eclesiásticas y las influencias cortesanas; hoy son los reconocimientos profesionales, los cargos de responsabilidad o los aplausos medidos en métricas digitales. El impulso de fondo es el mismo: la necesidad constante de alimentar la imagen propia para sentir que valemos algo.

Felipe Neri identificó con nitidez casi quirúrgica que la soberbia es el último vicio que muere en el ser humano. Se puede renunciar a las riquezas materiales, a las comodidades físicas e incluso al confort de una vida apacible, pero desprenderse del deseo de ser admirado o tenido en alta estima es un combate completamente distinto.

Al rechazar los honores que la Iglesia le ofrecía, no estaba despreciando la institución ni la dignidad del cargo. Lo que hacía era proteger su corazón de una jaula de oro. Entendía que la grandeza verdadera ante Dios exige un vaciamiento previo, un estar dispuesto a parecer insignificante a los ojos del mundo para no perder lo que de verdad perdura.

Métodos extravagantes para matar el juicio propio

La pedagogía de San Felipe para enseñar la humildad no se basaba en sermones teóricos ni en tratados solemnes. Prefería la acción directa, a menudo rozando lo extravagante, porque sabía que la vanidad no se cura con razonamientos, sino con sacudidas que pongan en evidencia nuestras fragilidades.

A sus discípulos en el Oratorio, muchos de ellos jóvenes nobles y clérigos prometedores, los enviaba a caminar por las calles más concurridas de Roma vistiendo las ropas del revés, o les encomendaba llevar en brazos a animales callejeros en medio de actos solemnes. Él mismo llegó a afeitarse solo la mitad de la barba para acudir a recepciones oficiales, provocando las risas y el murmullo de los presentes.

Aquellas dinámicas, que hoy podrían parecer chistosas o absurdas, tenían un propósito psicológico y espiritual tremendamente preciso: adiestrar el alma para no depender de la opinión ajena. Quien aprende a no asustarse ante la risa del vecino o ante el ridículo social conquista una libertad interior gigantesca. Al exponerse voluntariamente a la pequeña humillación cotidiana, se rompe la tiranía del qué dirán, que es la cuerda con la que la soberbia nos tiene atados.

La alegría como antídoto contra la falsa piedad

Uno de los mayores descubrimientos de Felipe Neri fue la conexión inseparable entre la humildad auténtica y el buen humor. Siempre receló de la piedad con cara sombría, esa melancolía que a menudo esconde una desmesurada preocupación por uno mismo. Solía repetir a sus jóvenes la famosa máxima: «Sed buenos, si podéis», acompañada de un clima de risas, cantos y juegos que escandalizaba a los espíritus más rígidos del ambiente romano.

El hombre orgulloso vive permanentemente tenso, en guardia constante para que nada ni nadie empañe su reputación. Por el contrario, la persona verdaderamente humilde sabe reírse de sus propios fallos y equivocaciones porque ha aceptado sin dramas su condición limitada. No necesita defender una imagen impecable.

La alegría de Felipe surgía de esa ligereza de equipaje: cuando no se persiguen cargos, aplausos ni aplausos futuros, el alma respira con una tranquilidad inquebrantable.

Poner en práctica el «Prefiero el paraíso» hoy

Llevar esta enseñanza al día a día requiere un valor considerable, precisamente porque va en dirección opuesta a la corriente cultural dominante. Decir «prefiero el paraíso» equivale a decir: prefiero la paz de mi conciencia antes que la aprobación del grupo, prefiero guardar silencio cuando me quitan la razón injustamente antes que alimentar una discusión estéril impulsada por el orgullo, prefiero hacer el bien sin que nadie se entere antes que buscar la medalla visible.

Implicarse en este camino no exige realizar extravagancias históricas como las del santo italiano, sino aprovechar los pequeños contratiempos cotidianos. Aceptar con elegancia un reproche bien fundado, renunciar al deseo punzante de tener siempre la última palabra en una conversación, alegrarse sinceramente del éxito ajeno sin sentir que nos ensombrece o saber pedir perdón sin poner excusas son formas reales y concretas de encarnar esa misma doctrina.

San Felipe Neri no proponía una vida gris ni amargada por el desprecio a uno mismo. Al contrario: ofrecía una vía de liberación absoluta.