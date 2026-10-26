La reflexión de San Bernardo de Claraval sobre el amor de Dios que emocionó a generaciones de cristianos: «La medida del amor es amar sin medida»

Hay frases que cruzan los siglos casi intactas, cargadas de una electricidad sutil que desafía cualquier desgaste histórico. Una de ellas pertenece al corazón de la reforma cisterciense del siglo XII: «La medida del amor es amar sin medida». Nacida de la pluma y la predicación apasionada de Bernardo de Claraval, esta intuición no respondía a un arrebato poético ni a una consigna devota concebida para impresionar a sus contemporáneos, sino al sedimento de una vida entera consagrada a indagar en los resortes más profundos del alma humana y en su compleja relación con lo divino.

Un pensamiento con legado

Aquel abad francés, de físico quebradizo y verbo encendido, sacudió los cimientos espirituales de Europa desde el aislamiento austero de su monasterio. Sus sermones sobre el Cantar de los Cantares no buscaban armar un tratado teológico frío, especulativo o reservado a la erudición de las aulas catedralicias, sino difundir un itinerario vivencial que cualquiera pudiera recorrer.

Para Bernardo, la aproximación a lo sagrado no nacía del miedo al castigo ni del cálculo interesado de una recompensa eterna. El motor auténtico se encontraba en la gratuidad absoluta, en un desbordamiento interior donde el entendimiento racional se queda corto y solo cabe la entrega confiada de quien se sabe previamente buscado.

Ruptura contra el mercantilismo

La célebre fórmula del abad de Claraval propone una ruptura frontal con la mentalidad mercantilista que con tanta frecuencia contamina la experiencia religiosa y las relaciones humanas. Los seres humanos tendemos a medirlo todo: pesamos las horas dedicadas a un proyecto, tasamos los favores devueltos, evaluamos la correspondencia afectiva y calculamos con celo los márgenes de lo que consideramos justo.

Trasladar esa misma lógica de contraprestación a la esfera de lo trascendente equivale, según su perspectiva, a corromper la naturaleza misma del vínculo. Amar sin medida significa desactivar el cronómetro, romper la libreta de cuentas y disolver la expectativa constante de retorno. Quien ama de verdad deja de preguntar cuánto le cuesta el afecto o qué beneficio obtendrá a cambio.

Partiendo del egoísmo humano

Este desprendimiento, sin embargo, no surge por generación espontánea ni se improvisa mediante un simple esfuerzo de la voluntad. En su célebre tratado Sobre la diligencia en amar a Dios, el monje cisterciense despliega una anatomía psicológica de una lucidez sorprendente, plenamente consciente de las torpezas y limitaciones de nuestra condición.

El ser humano arranca casi siempre desde una atalaya egoísta. En las primeras etapas de la vida interior, amamos las cosas, las circunstancias y a las personas en la medida en que nos satisfacen, nos aportan seguridad o nos alivian la intemperie del sufrimiento. Incluso cuando dirigimos la mirada hacia lo alto, el impulso inicial suele buscar el consuelo propio o la protección ante la incertidumbre del mundo.

La generosidad del alma

El verdadero giro copernicano acontece cuando esa mirada se afina a través del tiempo y de la contemplación continuada del bien recibido. El alma descubre de pronto que el sustento fundamental de su existencia no depende de sus propios méritos ni de sus esfuerzos agónicos, sino de una generosidad previa que se le ofrece sin exigir peaje.

Este reconocimiento quiebra las resistencias internas y desplaza el centro de gravedad de la persona. Ya no se trata de buscar la fuente por lo que concede o por los alivios que reporta, sino por lo que ella es en su esencia.

Lo fascinante de esta propuesta medieval reside en su deslumbrante vigencia antropológica, más allá del marco estrictamente creyente. Apunta directamente a una paradoja que define la psicología humana en cualquier época: cuanto más intenta una persona acotar, poseer y asegurar aquello que ama, más lo asfixia y desnaturaliza.

Una disciplina interior que lleva a la verdad

Hay un matiz esencial en la enseñanza del abad de Claraval que a menudo se pasa por alto: la desmesura a la que invita no equivale al descontrol emocional ni al fanatismo ciego. En la tradición cisterciense, el amor verdadero requiere una disciplina interior que ordene los afectos.

No se trata de entregarse a una pasión caótica que destruya a la persona, sino de liberarla del repliegue sobre sí misma. La paradoja bernardina sugiere que la verdadera libertad interior solo se alcanza cuando el yo deja de ser el ombligo del universo y aprende a gastarse sin retener nada en reserva.

Al proponer la ausencia de límites como la única escala válida, Bernardo no exigía un heroísmo imposible ni una perfección ascética deshumanizada, sino la lucidez de comprender que el amor solo se realiza plenamente cuando renuncia a calcular sus propios réditos.

Reflexión que sirve para la actualidad

En una época como la nuestra, profundamente articulada en torno a la optimización de recursos, la eficacia medible y el retorno de inversión, rescatar esta mirada medieval sobre el desinterés radical adquiere un tinte casi revolucionario.

Quizá por eso, muchos siglos después de que aquellas palabras quedaran fijadas con tinta sobre el pergamino, la silenciosa exigencia de amar sin medida sigue incomodando, cuestionando y sacudiendo las tranquilas certezas de nuestra mezquindad cotidiana.