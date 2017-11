Bonucci se apunta al Black Friday

Leonardo Bonucci es uno de esos jugadores ADN Real Madrid. Bueno, líder y con un aura especial. Lo demostró en la Juventus, donde se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo, y lo sigue haciendo ahora en el Milan. El italiano es especial y desde el Santiago Bernabéu no se le pierde de vista.

Bonucci abandonó la Vecchia Signora este verano tras tener varios problemas en el vestuario. El último se produjo en Cardiff. El zaguero tuvo un altercado con Barzagli y con Dybala en la final de la Champions que enfrentó a los de Turín con el Real Madrid. Fue la gota que colmó el vaso y lo que provocó la rotura de la otra BBC, la defensiva.

Durante el mercado veraniego, Bonucci fue ofrecido al Real Madrid, pero al no darse un paso adelante desde la casa blanca, tomó la decisión de salir a un Milan que prometía mucho más de lo que está siendo en realidad a cambio de 40 millones de euros.

Los de San Siro, a pesar de la inversión, no consiguen resultados, no están en puestos europeos y, encima, el proyecto millonario de la compañía china Rossoneri Sport Investment Lux empieza a resquebrajarse. Además, en los últimos días, The New York Times desveló una información donde se asegura que Yonghong Li, actual dueño del Milan, no es el empresario que al parecer decía ser. A ello hay que sumar la investigación abierta por la UEFA que podría sancionarles sin jugar Europa por incumplimiento del fair play financiero.

Las cosas no van bien por el club rossonero y Bonucci podría ver con buenos ojos una salida. Aquí es donde vuelve a aparecer el Real Madrid. Su experiencia y liderazgo servirían para encontrar una figura que se perdió este verano cuando Pepe no renovó y puso rumbo al Besiktas. Eso sí, la operación no sería barata y por menos de 40 millones parece complicado que salga de Italia.

El Real Madrid tiene cuatro centrales ahora mismo, pero tiene algunos problemas. Sergio Ramos es indiscutible. Varane, su pareja más habitual, no cuenta con continuidad ya que las molestias le suelen frenar. Nacho es el chico para todo y Vallejo es joven e inexperto todavía. Por lo que Bonucci tendría su espacio perfectamente definido en la defensa madridista.

Ramos y no jugar el Mundial, clave

Bonucci mantiene una excelente relación con Sergio Ramos. El italiano ha asegurado en diferentes ocasiones que el camero “es el mejor central del mundo” y ambos se llevan muy bien. Además, en la gala del premio The Best mostraron complicidad.

Por otro lado, que no tenga cita en Rusia este verano con Italia se ve con muy bueno ojos en el club. Un jugador veterano como él, que está ante su último Mundial, podría reservarse para el torneo, pero la eliminación de los transalpinos permite a Bonucci darlo todo durante el curso con su club.

Además, a pesar de haber jugado la Europa League con el Milan, podría disputar la Champions. La UEFA permite en el mercado de enero a los clubes la posibilidad de inscribir a un único jugador que haya participado con otro club en competición europea esa temporada, siempre que esos equipos no jueguen la misma competición. Es decir, como el Real Madrid disputa la Champions y el Milan la Europa League, no habría problema.