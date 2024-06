Javier Cárdenas te cuenta hoy en Levántate OK cómo Pedro Sánchez ha utilizado a su mujer imputada, Begoña Gómez, como reclamo electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 9 de junio. Este miércoles, tras conocerse ayer martes que había sido citada a declarar por parte de un juez de Madrid, por la comisión presuntamente de los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias, Sánchez la llevó a su mitin de Benalmádena (Málaga) en un gesto muy poco habitual. La presencia de Gómez en los mítines del PSOE, excepto en alguno de los que Sánchez ha sido candidato, ha sido muy puntual. La última vez que Begoña Gómez participó en un mitin fue en el cierre de las generales del 23 de julio en Getafe. Posteriormente, también acudió a Ferraz en la noche electoral. De esta forma, la esposa del presidente, que es afiliada del PSOE, sigue manteniendo presencia pública en los actos socialistas cuando a otras militantes en su situación, como Patricia Úriz -mujer de Koldo García-, se les ha expulsado nada más ser imputadas.

Y por cierto, la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid retira el máster estrella de Begoña Gómez Fernández en pleno escándalo por su imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se trata del máster de Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, uno de los estudios universitarios que puso en marcha la mujer de Pedro Sánchez a pesar de no tener ninguna titulación oficial. La Escuela de Gobierno confirma que no está previsto impartir esa formación el próximo curso 2024/2025. La página web de la cátedra otorgada a Begoña Gómez aún continúa anunciándolo pero la secretaria de la UCM informa que no acepta matriculaciones.