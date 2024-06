En el espacio de este lunes en Levántate OK, Javier Cárdenas explica que Junqueras ha sido cazado en la cafetería del Congreso, reservada única y exclusivamente a los diputados electos. Así lo demuestra un vídeo grabado y colgado en las redes sociales por el parlamentario de Vox Manuel Mariscal Zabala. «No sólo no debería estar ahí, donde debería estar es en la cárcel por golpista y corrupto. Lo he grabado para que luego no digan que es un bulo», le ha espetado el diputado de la formación de Santiago Abascal, como así informa OKDIARIO.

Junqueras estaba acompañado también por Josep Maria Jové, diputado de ERC en el Parlament y presidente del Grupo Parlamentario Republicano, Joan Capdevila, delegado del Govern en Madrid, y el senador de ERC Jordi Gaseni. Jové y Cadpevila tampoco deberían estar en la cafetería del Congreso al no ser electos.

Ganesi sí que podía estar al tener el cargo de senador pero, en este caso, sin compañía. Los cuatro han abandonado la cafetería privada de la Cámara Baja tras haber sido advertidos. Fuentes internas de Vox han asegurado que Junqueras ha sido expulsado de este espacio del Congreso por un ujier de la cafetería. A esta sala sólo se puede acceder desde las bancadas del hemiciclo. Se sospecha que Junqueras haya podido acceder a ella por una salida de emergencia. Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por un delito de sedición y de malversación de caudales públicos. También fue condenado a 13 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y al ejercicio de funciones de gobierno. El Gobierno de Pedro Sánchez le concedió el indulto a él y al resto de dirigentes separatistas condenados por el 1-O en julio de 2021. Junqueras fue vicepresidenta del Govern entre enero de 2016 y octubre de 2017.