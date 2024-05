‘Cazan’ a Junqueras en un reservado para diputados: «Aquí no puedes estar, deberías estar en la cárcel»

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sido cazado este jueves en la cafetería del Congreso reservada única y exclusivamente a los diputados electos. Así lo demuestra un vídeo grabado y colgado en las redes sociales por el parlamentario de Vox Manuel Mariscal Zabala. «No sólo no debería estar ahí, donde debería estar es en la cárcel por golpista y corrupto. Lo he grabado para que luego no digan que es un bulo», le ha espetado el diputado de la formación de Santiago Abascal.

Junqueras estaba acompañado también por Josep Maria Jové, diputado de ERC en el Parlament y presidente del Grupo Parlamentario Republicano, Joan Capdevila, delegado del Govern en Madrid, y el senador de ERC Jordi Gaseni. Jové y Cadpevila tampoco deberían estar en la cafetería del Congreso al no ser electos. Ganesi sí que podía estar al tener el cargo de senador pero, en este caso, sin compañía.

Los cuatro han abandonado la cafetería privada de la Cámara Baja tras haber sido advertidos. Fuentes internas de Vox han asegurado que Junqueras ha sido expulsado de este espacio del Congreso por un ujier de la cafetería. A esta sala sólo se puede acceder desde las bancadas del hemiciclo. Se sospecha que Junqueras haya podido acceder a ella por una salida de emergencia.

Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por un delito de sedición y de malversación de caudales públicos. También fue condenado a 13 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y al ejercicio de funciones de gobierno. El Gobierno de Pedro Sánchez le concedió el indulto a él y al resto de dirigentes separatistas condenados por el 1-O en julio de 2021. Junqueras fue vicepresidenta del Govern entre enero de 2016 y octubre de 2017.

En la tribuna de invitados

El dirigente de ERC ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados para asistir al debate de la aprobación de la Ley de Amnistía. Oriol Junqueras ha seguido este debate desde la tribuna de invitados de la Cámara Baja, donde ha estado acompañado por otros mandatarios de su formación y de miembros de la Generalitat de Cataluña, que se encuentra en funciones tras las elecciones autonómicas catalanas y a la espera de lo que puedan deparar los pactos postelectorales.

Han acompañado a Junqueras en la tribuna de invitados los siguientes dirigentes: Carme Forcadell, (también condenada en la causa del procés que instruyó el Supremo); la portavoz de ERC y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Laura Vilagrà, entre otros.

«No es el final de nada»

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han agradecido a Junqueras en sus intervenciones desde la tribuna de oradores su trabajo realizado para sacar adelante la amnistía. El resultado de la votación de esta norma ha sido la siguiente: 176 votos a favor (PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto) y 172 votos en contra (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN). Cabe destacar que la diputada de Podemos Martina Velarde no ha votado y se ha ausentado del hemiciclo.

«La Ley de Amnistía no es el final de nada, sino el principio de una lucha en igualdad de condiciones para hacer posible un referéndum. Es una victoria para Cataluña», ha sostenido Oriol Junqueras este jueves en declaraciones a TV3 en las inmediaciones del Congreso.

El líder de ERC ha cargado contra los jueces, afirmando que pondrán trabas a la aplicación de la amnistía. «La ultraderecha política, judicial y mediática española seguro que pondrá tantos palos en las ruedas como puedan. Tenemos que seguir trabajando en todos los campos, en todos los ámbitos, junto a todos, para que esta ley se implemente», ha enfatizado. Explica que la aplicación de esta norma tiene un margen de 15 días y que será «automática» para «mucha gente». «Es evidente que hay una gran coalición entre el PP y Vox y una parte del Poder Judicial, que hace muchos años que decidió convertirse en una tercera cámara legislativa», ha añadido.

Oriol Junqueras no cree que la aprobación de la amnistía refuerce la legislatura. «Lo que garantiza la estabilidad de cualquier legislatura es el compromiso con la democracia y con el bienestar económico y social de la ciudadanía. Lo que sostiene cualquier legislatura es que las mayorías trabajen por el bienestar de las sociedades», ha puntualizado.