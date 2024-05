Junqueras pide el «aval de la militancia» para seguir liderando ERC sin rivales tras su falsa dimisión

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que abandonará la presidencia de ERC el próximo mes de junio, ha anunciado este jueves que su intención es volver a liderar el partido tras el congreso extraordinario del mes de noviembre. Antes, por eso, quiere tener «el aval de la militancia» para «saber lo que quieren» de él y en qué puede «ayudar». En el entorno del dirigente de ERC lo comparan con «hacerse un Pedro Sánchez, cuando en 2016 cogió su coche y recorrió todo el país para volver con el apoyo de las bases y más fuerte».

El ex vicepresidente de la Generalitat condenado por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre, que en breve será amnistiado aunque seguirá inhabilitado, ha dicho que lo quiere hacer «a pie de calle, de igual a igual». Como en su momento lo hizo el líder del PSOE, frente a una todopoderosa Susana Díaz a la que logró derrotar en las urnas. Por ahora, Junqueras, que ha expresado que lo que toca es «construir un relato compartido» para repetir «cosas extraordinarias como el referéndum del 1O», no tiene rival. Pues su número dos, Marta Rovira, anunció que no repetiría y Pere Aragonés también confirmó su dimisión.

Junqueras ha manifestado que «la mejor manera de ayudar a Cataluña es desde Esquerra Republicana». Por eso ha pedido «hacer fuerte» al partido. El presidente de ERC, que ha hecho un repaso por la acción de gobierno de Pere Aragonés, catalogándola de «muy buena», ha cargado contra los electores por «no pensar lo mismo y no ponerla en valor». En este sentido, considera que «es necesario escuchar a la ciudadanía para reconectar con las personas que nos dieron su confianza en su momento».

No apoyar al próximo Govern

Antes de abandonar el poder, Junqueras pilotará las negociaciones para la formación de la próxima mesa del Parlament y el inicio de las conversaciones para la investidura del próximo president. Una vez más, como vienen repitiendo los dirigentes de ERC desde el pasado domingo, los republicanos han manifestado su intención de no involucrarse en la gobernabilidad. Hoy Junqueras ha recordado que «si el PSC, Junts y los Comuns se pusieron de acuerdo para acabar con el Govern de ERC, pueden ponerse de acuerdo también para no bloquear la legislatura».

Congreso extraordinario

En la reunión extraordinaria de la Ejecutiva de ERC que duró más de cuatro horas, celebrada este miércoles por la tarde en la sede de la calle Calabria de Barcelona, Oriol Junqueras propuso dar voz a la militancia en un congreso extraordinario a finales de año. En palabras del propio Junqueras, «se trata de buscar la mejor manera de recuperar la confianza del país después del resultado de las elecciones del 12 de mayo».

La elección de la fecha del próximo congreso extraordinario, el 30 de noviembre, no es baladí. Fuentes próximas a Oriol Junqueras, consultadas por OKDIARIO, señalaron anoche que se ha optado por ese día para «no interferir una posible campaña electoral» en caso de que se produzca un bloqueo y Cataluña tenga que volver a votar en octubre.

Las mismas fuentes también apuntan que hasta después de esa eventual repetición de los comicios, y en función del resultado de los mismos, Junqueras no tomará la decisión definitiva sobre si concurre de nuevo a la reelección como líder de ERC o su retirada del próximo mes de junio es efectiva.

Marta Rovira no repetirá

«Com a militant de base, i per coherència, he comunicat als companys i companyes de la direcció nacional que no em presentaré de Secretària General al proper Congrés Nacional.» @Esquerra_ERC pic.twitter.com/Nei1W9ubJX — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) May 15, 2024

Tras unos días de mucha tensión en el seno de ERC, con reproches entre los propios dirigentes y por parte de las bases, la secretaria general del partido, la fugada Marta Rovira, anunció tras la reunión de la dirección que ella no se presentará de nuevo a la reelección. A diferencia de Junqueras, la número dos del partido no hará ninguna reflexión sobre si debe seguir y si cuenta con los apoyos para ello. El lunes, tras el descalabro electoral, algunos en ERC la situaban incluso como candidata en caso de una repetición electoral ya que ella no está inhabilitada a diferencia de Junqueras.