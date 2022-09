El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado las vacaciones para retirar a los agentes del CNI del País Vasco y Cataluña. Algo que también está haciendo lentamente en Navarra. Así, se deja de investigar por parte del Centro Nacional de Inteligencia a grupos cercanos a ETA, cuando están pendientes de esclarecer 350 crímenes, según fuentes del CNI. Ya hay decenas de etarras frotándose las manos.

¿Recordáis que con el caso del espionaje de Pegasus se rasgaban las vestiduras diciendo «nos habéis espiado»? Pues en los pactos con Sánchez no sólo se pidió la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, sino que también se pactó la retirada de miembros del CNI en Cataluña y el impulso del CSICAT (el CNI catalán). Algo que comenzó José Montilla en 2010 y a lo que le están otorgando cada vez más medios y disponibilidad de funcionarios.

A partir de ahora, ellos serán los que dirán qué podemos decir y lo que no. Si lo que se está contando no les gusta o lo clasifican como secreto, la multa podría estar entre 50.000 y un millón de euros.

Javier Cárdenas cuenta en este podcast que el Gobierno está acercando a los ex jefes de ETA Txapote y Parot a cárceles del País Vasco. «Pero, ¿por qué no podemos conocer esto? Según el Gobierno, puede llegar a ser secreto de Estado, y eso se hace para que la gente no lo sepa y le siga votando. Y el CNI catalán es para que tengáis miedo, mucho miedo, porque ya investigaron a periodistas como Albert Castillón, a abogados muy conocidos en Cataluña y a mí mismo», relata Cárdenas.