La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, autorizó a que la empresa donde trabaja su marido, Beedigital, fuera acreditada para gestionar fondos europeos a pesar de acumular deudas a la Administración Pública por 852.000 euros. Estos hechos inhabilitarían a cualquier empresa a ser contratada por la Administración General del Estado… a no ser que uno de sus ejecutivos sea el marido de la ministra. Y de eso se queja Javier Cárdenas en la edición de este miércoles de su exitoso podcast Levántate OK: «Las normas son para el populacho, no para el marido de Calviño».

«No se puede deber dinero a Hacienda y al mismo tiempo contratar con la Administración Pública», advierte Cárdenas, que emplea el calificativo de vomitivo para el caso de la ministra Calviño y su marido.

Cárdenas también ha opinado sobre la decisión de Unidas Podemos de votar en contra de admitir a trámite la proposición de ley planteada en el Congreso por PP y Ciudadanos para ampliar la aplicación de la pena de prisión permanente revisable en los casos de ocultación del cadáver y de asesinos reincidentes: «¿Cómo puede un partido político no pensar en el sufrimiento de unos padres?», se pregunta indignado. Y a los de Podemos les llama «escoria» por estar a favor de los delincuentes.

Hay también hoy -en este programa en formato podcast- una pincelada sobre la guerra de Ucrania. “Hay cierta esperanza para que el conflicto acabe pronto. Hay un soplo de aire fresco”, informa el periodista esperanzado. Y también hay una entrevista con la escritora María Ángeles López de Celis, quien revelará secretos como que “en La Moncloa algunos dirigentes pedían los servicios de videntes y falsificadores de firmas”.