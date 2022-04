Este martes 5 de abril Javier Cárdenas arranca con todo Levántate OK, su exitoso morning show, poniendo en su sitio a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tras conocerse por OKDIARIO que Isabel Domingo Martín, directora del centro de menores donde estaba interna la menor abusada, alertó en varios informes que redactó seis meses antes de que la Justicia decidiera alejar al abusador, entonces todavía pareja de Oltra, de la menor: «La familia está horrorizada con las cosas que Mayte (la menor) les ha contado». Cárdenas estalla de rabia contra Oltra, «la que iba de ultrafeminista con sus amiguis Yolanda y Colau y que le negó ayuda a una menor tutelada abusada sexualmente por su marido».

«Estas ultrafeministas que van de boquilla son el peor enemigo para las mujeres. Oltra no ha ayudado a esta niña, no le ha dado ni un euro. ¿Se puede ser más sinvergüenza? Me tengo que callar porque al final el que va al banquillo soy yo. Esto es vomitivo. Al menos hubieras enviado a uno de tus tantos asesores, que no saben ni lamer un sobre, a ayudarla. Esta tía, valencianos, la estáis pagando entre todos. Y no olvidéis a quien la encubre: Ximo Puig», recuerda Cárdenas.