En ‘Levántate OK’, el periodista Albert Castillón se hace eco de los senadores demócratas de Estados Unidos, incluyendo al influyente presidente del Comité de Exteriores, Bob Menéndez, que criticaron este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no compartir la estrategia de Washington contra Cuba. En una audiencia para estudiar la nominación de Julissa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra, los legisladores presionaron a la funcionaria para que influya ante el Gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina.

«Estoy profundamente preocupado al ver las acciones [de España] en lo que respecta a Cuba y su falta de voluntad para unirse a nosotros en aquella declaración global. Me parece que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones que por la democracia y los derechos humanos [en Cuba]. Me preocupa ver qué papel están jugando los españoles también en Venezuela, que es un cáncer en el continente americano. Y podría seguir hablando de otros lugares también, porque los españoles no han sido próximos a nosotros, y no solo es que no sean próximos, sino que parecen ser nuestros contrarios en nuestro propio continente», afirmó Menendez.