La jornada de hoy, 1 de septiembre de 2026, se presenta con intervalos nubosos y predominancia de nubes altas en la mitad sur de la provincia. Posibles brumas y nieblas matinales en áreas altas, así como algunas lloviznas dispersas, sobre todo en el norte. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero aumento y el viento soplará flojo del este y nordeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con suaves brisas marinas

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, cubierto por una suave capa nublada que no promete lluvia, brindando una calma perfecta antes del bullicio del día. A medida que el sol asoma tímidamente por el horizonte a las 07:35, las temperaturas mínimas rondarán los 15 grados y el aire se sentirá algo pesado debido a la humedad, que alcanzará hasta un 90%. El viento del noreste, suave con una media de 10 km/h, arrastra consigo un olor fresco a mar que anticipa una jornada placentera.

Ya por la tarde, el panorama seguirá siendo igualmente apacible, con nubes que se irán disipando y permitirán que el termómetro alcance los 26 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de las últimas horas de luz antes de la puesta del sol a las 20:46. La probabilidad de lluvia es casi nula en la tarde-noche y aunque el viento podría intensificarse ligeramente, no habrá motivo para preocuparse. La jornada se cierra con temperaturas que rondarán los 18 grados, ofreciendo un canto a la tranquilidad bilbaína en este prometedor día.

Día inestable con nubes y viento en Baracaldo

Las nubes se amontonan en el horizonte, prometiendo un día de cambios en Baracaldo. Desde el amanecer, el viento sopla con fuerza del noreste, mientras la temperatura ronda los 17 grados, dando paso a un ambiente húmedo y una sensación térmica que podría descender a 16 grados.

A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más inestable, con una probabilidad del 10% de lluvias que podría intensificarse en la mañana. Las rachas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, haciendo que la tarde se sienta más fresca, con temperaturas que bajarán a 14 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad alcanzará el 95%, creando un ambiente algo sofocante.

Guecho:

Jornada soleada ideal para pasear

Este martes, Guecho amanece con un cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar de una jornada al aire libre. Con una temperatura mínima de 17°C y una sensación térmica que alcanzará los 24°C, la mañana se presenta fresca y agradable. A medida que avanzan las horas, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta un máximo de 24°C por la tarde, aunque la humedad relativa del 90% puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

A lo largo del día, el viento del noreste soplará a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 6 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante. No se esperan lluvias, lo que garantiza un día ideal para pasear y disfrutar de las 13 horas de luz disponibles desde el amanecer hasta el atardecer, que será alrededor de las 20:47.

Santurce: cielo parcialmente nublado y agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo parcialmente nublado que no interrumpirá las actividades. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados y aunque el viento soplará de forma suave del noreste, no se esperan lluvias, lo que favorecerá un ambiente agradable.

Es un día perfecto para salir a pasear y disfrutar del aire libre, sin preocupaciones por el tiempo. Aprovechen esta oportunidad para realizar actividades cotidianas en un entorno tranquilo y acogedor.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

El tiempo en Basauri transcurre con cielos mayormente despejados y una suave brisa mañanera, ofreciendo una temperatura mínima de 15°C que hará que la jornada se sienta agradable. A medida que avance el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar máximas de 27°C, sin señales de lluvia que puedan interrumpir el buen tiempo. Aprovecha esta jornada soleada para salir con ropa ligera y disfrutar de un agradable paseo al aire libre.