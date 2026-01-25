AEMET pone en jaque al País Vasco: los expertos amenazan con un giro radical, con rachas muy fuertes y chubascos muy intensos

Los expertos amenazan con un giro radical con rachas muy fuertes y chubascos muy intensos que obligan a la AEMET a poner en el punto de mira al País Vasco. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que el frío, la nieve, el viento y los chubascos intensos pueden cambiarlo todo.

El País Vasco puede convertirse en una de las zonas más afectadas por esta recta final que nos estará golpeando en breve. Será la hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es momento de conocer qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y en los que todo puede ser posible. Llega un giro radical en esta recta final de este fin de semana.

El País Vasco se pone en jaque por la AEMET

La AEMET no duda en poner en jaque esta parte de país en la que parecerá que el tiempo acaba siendo una dura realidad. Un día en el que todo puede acabar siendo un momento de récords para todos, tenemos por delante, algunos cambios que pueden convertirse en este plus de buenas sensaciones.

Esta parte del país puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que puede convertirse en este plus en estos días en los que todo puede ser clave. Es hora de poner este tipo de detalles que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Este tipo de detalles pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de apostar claramente por un cambio de la AEMET que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En esta recta final del fin de semana y del mes de enero, tocará empezar a pensar en esta transformación que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en estos cambios que nos sumergirán en el invierno más duro. El País Vasco será una de las zonas más afectadas por este fenómeno.

Los expertos amenazan con un giro radical, con rachas fuertes y chubascos

Será mejor no separarnos del paraguas, ni del abrigo en estos días que tenemos por delante. Llegan rachas fuertes y chubascos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y serán esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Predominio de cielos nubosos. Probables chubascos a partir de mediodía, sin descartar que sean localmente fuertes y afectando menos a Álava. Cota de nieve sobre 900-1100 metros. Temperaturas en ascenso generalizado, salvo en el litoral que será ligero. En el litoral, viento fuerte del oeste, con rachas muy fuertes por la tarde y hasta el final del día. En el interior, viento del suroeste que virará a oeste con algún intervalo de fuerte y rachas muy fuertes en la segunda mitad del día principalmente en la Llanada y Rioja alavesa». Este fenómeno será el que activará las alertas en esta zona de España: «Rachas muy fuertes del oeste en los litorales y Llanada y Rioja alavesa».

Para el resto de España la semana puede empezar con ciertas novedades: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, dejando paso la masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas. Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental. En Baleares se esperan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada. La cota de nieve en ascenso, pasando de los 500/700 m a quedar por encima de 800/1000 m en el tercio oriental y de 600/800 m a 1000/1500 m en el resto. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur. Los mayores acumulados se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En Canarias se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos. Las temperaturas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas».