AEMET avisa de un giro en Bizkaia y Gipuzkoa: cielos nubosos e inestables en el País Vasco, pero algo más podría estar en camino

Llega un importante giro según la AEMET en Bizkaia y Gipuzkoa, los cielos nubosos e inestables en el País Vasco pueden ser el primer paso, algo más podría estar en camino. Será mejor que nos preparemos para lo peor ante la llegada de una serie de cambios importantes que pueden acabar marcando una diferencia importante. Será mejor que estemos pendientes de un tiempo que podría acabar de darnos más de una sorpresa inesperada en estos días en los que el cielo cobra protagonismo.

Estamos viviendo unas jornadas en las que nadie hubiera imaginado un cambio de tiempo tan brusco. De las temperaturas que han estado por encima de lo habitual, gran parte del mes de septiembre a un giro radical en esta recta final que nos ha dejado cifras realmente sorprendentes. Es hora de visualizar algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con ciertos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días.

Cielos nubosos e inestables en País Vasco

El norte de España se prepara para vivir unas jornadas en las que la inestabilidad volverá a ser protagonista, con una serie de cambios que pueden acabar marcando unos días de transformación o de ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Tocará estar pendientes de estos cambios, en especial, si lo que queremos en empezar a hacer determinadas gestiones que podrían acabar marcando unas jornadas de plena inestabilidad. Lo que nos está esperando, es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

Son tiempos de aprovechar al máximo un giro radical en el tiempo que podría acabar de darnos más de una sorpresa. Estaremos muy pendientes de la AEMET en vista de un inicio de semana en el que todo puede ser posible, incluido un giro radical en este tiempo que nos acompañará en estos días.

El País Vasco se prepara para poner fin a un septiembre que nos ha dejado más de una sorpresa para abrazar al máximo a un octubre con importantes novedades. Sin duda alguna, tocará estar preparados para dar con un destacado giro de guion que realmente puede ser esencial.

Avisa de un giro en Bizkaia y Gipuzkoa la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en adelantarse ante lo que está a punto de pasar las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa son de las más afectadas. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en un inicio de semana en el que todo puede ser posible.

Tal y como nos indica esta previsión del tiempo: «Cielos nubosos, con apertura de claros durante la tarde. No se descartan brumas en zonas altas del interior a primeras horas del día. Probabilidad baja de lluvias débiles en los interiores de Bizkaia y Gipuzkoa. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso generalizado, más acusado hacia el este. Viento de componente norte, flojo».

Siguiendo con la misma previsión, para el resto de España: «Se prevé una vaguada fría en altura sobre el este peninsular, mientras que en superficie el centro de bajas presiones asociado al ex-huracán Gabrielle, ya en fase muy madura, se situará al sur. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta en los tercios este y sudeste, zonas aledañas del centro y Baleares. Es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes y/o persistentes en amplias zonas del tercio oriental peninsular, sin descartar otras zonas de Andalucía o de Baleares. Pueden ser localmente muy fuetes en algunas zonas, e incluso alcanzar intensidades localmente torrenciales con acumulados que podrían superar los 180 litros a lo largo del día en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona. Las precipitaciones irán con tormenta y ocasionalmente granizo en el este peninsular. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables bancos de niebla matinales en los tercios norte, este y sur peninsulares. Temperaturas máximas en aumento en Gerona y vertiente atlántica, localmente notable en interiores de su mitad sur; descensos en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, también notables en interiores del este peninsular. Mínimas en descenso en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular. Pocos cambios en el resto. Soplarán vientos moderados de poniente en Estrecho y Alborán y de suroeste en litorales del sureste peninsular, con posibles intervalos de fuerte. En el resto de la Península y Baleares predominarán vientos de norte y este, moderados en el Levante, nordeste de la meseta Norte y este de la Sur, Cantábrico occidental y Galicia, con probables intervalos de fuerte en su litoral. En general flojos en el resto. Alisio en Canarias con probables intervalos de fuerte en zonas expuestas».