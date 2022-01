Un Belén con figuras de vudú, transformistas de ultraizquierda, «talleres de igualdad de género desde una perspectiva masculina». El pabellón de España en la Expo de Dubái se ha convertido en una sucursal del Ministerio de Igualdad, por lo que no se descarta que la próxima «perfomance» se convierta en un alegato contra el azul y el rosa, por aquello de que en la España de Sánchez los niños no pueden ser superhéroes ni las niñas princesas. Todo es un descomunal disparate, la cima del progresismo más cateto que uno pueda imaginar, regado, eso sí, con una lluvia de millones de dinero público. Sánchez ha decidido convertir la presencia de España en la Expo de Dubái en todo un instrumento de adoctrinamiento en materia de género. A tal objeto, el Gobierno ha pagado a la Asociación Española de Hombres por la Igualdad de Género para que organizara los susodichos talleres, un gran evento «interactivo y dinámico» para los residentes españoles en Emiratos Árabes con un tema estrella: «Igualdad de género desde una perspectiva masculina». Apasionante. En Dubái no salen de su asombro. 32 millones de euros para pasear lo más cutre del sanchismo.

El Pabellón progre de España es la pura imagen del Gobierno socialcomunista: nada de banderas españolas, ninguna referencia a nuestras gestas históricas ni a la cultura, el deporte o la gastronomía. Para sacar pecho, Sánchez eligió el tema del ajedrez, juego de origen persa que este Ejecutivo funde en las raíces patrias sin ningún fundamento. Y para darle color al pabellón levantan un Nacimiento donde la Virgen y el Niño Jesús parecen dos muñecos diabólicos. Toda una invitación a salir corriendo. Luego vino el transformista que se presentó como un «agitador folclórico» y ahora los talleres «interactivos y dinámicos» por la igualdad. Lo próximo será la mujer barbuda. Eso sí, desde una perspectiva de género. Faltaría más.