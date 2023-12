Victoria Rosell se pilla los dedos con su ‘puerta giratoria’ que anticipó OKDIARIO

A la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y ex alto cargo de Podemos Victoria Rosell le ha dado un ataque de cólera y cargado contra OKDIARIO por adelantar que había pedido su regreso a la judicatura. Para un medio de comunicación resulta de lo más gratificante que alguien como Victoria Rosell se enoje por contar la verdad antes que nadie, que es lo que hizo -como suele ser habitual- este diario.

Dice la susodicha que la hemos insultado por decir que lo suyo es una puerta giratoria, cuando resulta obvio que pasar del poder legislativo al judicial en un plis plas es un caso de puerta giratoria de libro. Eso no es un insulto, ni tampoco el párrafo del editorial en el que afirmábamos que «la hipocresía de la hasta hace nada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la podemita Victoria Rosell, daría para escribir un tratado sobre el cinismo y la doble moral». A tenor de cómo ha reaccionado, sólo cabría añadir al párrafo citado, además de lo de la hipocresía, el cinismo y la doble moral, que los malos humos de Rosell darían para un tratado sobre lo que no hay que hacer si se quiere evitar una úlcera de estómago.

Su intolerancia a la verdad perjudica seriamente su salud, porque si por publicar que ha pedido al CGPJ su retorno a la judicatura -algo que reconoce- se pone así contra OKDIARIO, qué hará cuando alguien publique algo sobre Victoria Rosell que no sea exactamente riguroso. No es el caso de este medio que, por cierto, no recibió ningún chivatazo. Miente Rosell cuando asegura que «yo sólo se lo comuniqué al CGPJ y aún no está publicado en la web. Alguien se lo ‘notificó’ a OKK diario (sic.) antes que a mí».

Si hubiera sido más diligente, Rosell se habría percatado de que su solicitud lleva ya varios días en la página web del CGPJ y que OKDIARIO fue directamente a la fuente. Ahora se entienden muchas cosas. Victoria Rosell no se entera y así le va: siempre a remolque. Por cierto, su insulto a este medio de comunicación es para nosotros motivo de satisfacción. No se imagina cuánto.