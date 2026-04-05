Uno de los partidos que componen el Gobierno de Sánchez, Sumar, quiere restringir la apertura los domingos de los comercios españoles. En concreto, la formación que lidera Yolanda Díaz prepara una proposición de ley que presentará en el Congreso de los Diputados con el objetivo de reformar la ley de horarios comerciales y reducir el margen que tienen las comunidades autónomas para regularlos.

Además, el partido de extrema izquierda ha puesto el foco sobre el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que lo que hay que hacer es eliminar la «barra libre» que permite abrir a los negocios todos los domingos.

En ese sentido, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha defendido que «no es progresista» que los comercios puedan abrir cuando les dé la gana, es decir, ajustando con libertad sus horarios y adaptándose a la demanda.

Para Sumar, lo más indicado es regular y prohibir. El portavoz defiende esta posición porque, según él, en la actualidad la gente trabaja más domingos que hace diez o veinte años. Ibáñez cree que hay que buscar un remedio para lo que él considera un problema.

Los comercios cerrarán los domingos

El siguiente paso es elevar al Congreso una reforma legal que el diputado de Compromís presentará después de Semana Santa para limitar la capacidad que tienen las comunidades autónomas en lo que a horarios comerciales se refiere, según ha anunciado en una entrevista a EP.

No obstante, el portavoz de Sumar está señalando expresamente a Madrid por leyes como la de Dinamización de la Actividad Comercial, aprobada por Esperanza Aguirre en el 2012, que permiten a los comerciantes determinar, «con plena libertad y sin limitación legal alguna en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, los domingos y festivos en los que desarrollará su actividad comercial».

Una ley que da vía libre a los comerciantes para abrir cuando les dé la gana, teniendo en cuenta la demanda y descansando cuando prefieran. Sin embargo, el diputado cree que no puede ser que haya «barra libre» para abrir cualquier domingo.

Aunque Ibáñez admite que poner límites a esa libertad de horario puede resultar polémico porque mucha gente tiene una vida complicada y el único momento de la semana que tiene para poder comprar es el domingo, ha invitado a reflexionar sobre el asunto.

«Comprarse un pantalón el domingo revienta a muchas mujeres, porque mayoritariamente son trabajadores feminizados, e impide que muchas familias tengan conciliación, impide que mucha gente pueda tener vida social y creo que tenemos que tener esta reflexión», ha apuntado.

A renglón seguido, ha censurado que en las zonas de considerable afluencia turística la legislación ha permitido que haya ciudades donde abren todos los domingos del año, algo que considera que «no es normal» ni «progresista».

Por ello, planteará una propuesta que acabe con este régimen y ha lanzado un mensaje a los partidos de derecha para apoyarla: «Espero que la derecha cristiana de este país entienda que el domingo para ellos es para ir a misa, no para ir a comprar».