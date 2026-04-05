El Gobierno eleva a conflicto internacional los cánticos en Cornellá y traslada su condena a Egipto

El Gobierno de Pedro Sánchez eleva a conflicto internacional los cánticos racistas registrados el pasado martes en el partido amistoso entre España y Egipto en Cornellá (Barcelona), al trasladar su condena a dicho país. Una acción con la que el Ejecutivo da más proyección a un incidente que fue protagonizado por una minoría y que no representa a la sociedad española.

Dicha condena ha sido transmitida este domingo por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, según ha informado el propio Albares en X, si bien reconoce que tales hechos «no representan al conjunto de la sociedad española ni los valores del deporte. España es un país tolerante y plural, que rechaza el racismo y la violencia».

Durante la conversación, Albares también ha hablado con su homólogo de Egipto sobre la guerra en Irán y sus consecuencias en el Mediterráneo y globales, y le ha agradecido «a mediación de Egipto para el cese de la guerra». También han abordado «la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano».

En este partido amistoso disputado en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada La Curva del RCD Espanyo, una minoría entonó en reiteradas ocasiones el cántico «¡Musulmán el que no bote!».

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto. También hubo insultos a Sánchez, igualmente a manos de un grupo minoritario de aficionados.

Aunque el propio presidente del Gobierno afirmó el pasado miércoles que los cánticos racistas provinieron de «una minoría incívica», el paso de este domingo le da una proyección internacional.

«El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también», señaló Sánchez en redes sociales, condenando los hechos, el pasado 1 de abril. Desde entonces ya no ha publicado más, ya que la pareja presencial está de vacaciones de Semana Santa.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes también calificó estos comportamientos como «absolutamente inaceptables» y subrayó que «no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española», que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia.

El PP también se pronunció al respecto de la mano de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reprobando estos cánticos xenófobos. «Lamentable y condenable», denunció en un mensaje en X.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó que en el Congreso de los Diputados «hay energúmenos que han gritado gora ETA, se insulta y se silba el himno nacional y la bandera en numerosos estadios, todavía hoy. Y todos callados».

Abascal destacó que «hoy, esos mismos, se rasgan las vestiduras por un cántico que ni siquiera es un insulto, sólo una manifestación de identidad. Y de eso hacen un problema de Estado». «Pretenden que los españoles aguanten en silencio obediente la invasión islamista y el gobierno mafioso. Que se olviden. Nos van a oír», sentenció.