Quién es Jonathan Roumie, el actor que interpreta a Jesús en ‘The Chosen’: el popular rostro de Semana Santa

A diferencia de lo que sucede con las Navidades o Halloween, resulta complicado encontrar un fenómeno viral moderno que brille desde el audiovisual en la Semana Santa. Sin embargo, un año más, Jonathan Roumie y The Chosen (Los elegidos) representan la historia perfecta para ver durante estas Pascuas. Una ficción ideal tanto para creyentes como para los amantes de las grandes historias. Pero ¿dónde hemos visto antes a este actor neoyorquino que estaba completamente arruinado antes de protagonizar la serie?

A finales del pasado 2025 pudimos ver el estreno de la quinta temporada. The Chousen comenzó su emisión en 2017, gracias a un crowfunding de más 16.000 personas que invirtieron un total de 11 millones de dólares para la primera temporada. El final del proyecto no está demasiado lejos. El creador Dallas Jenkins ya ha asegurado que la sexta y la séptima serán las últimas. La siguiente ronda de capítulos se centrará en la Crucifixión y el último arco, partirá del acto de la Resurrección. Tanto la presencia de Jonathan Roumie como las tramas de The Chosen representan una ficción dramatizada que parte de los acontecimientos reproducidos en los Evangelios. Según Jenkins, la serie es una herramienta para «conocer el corazón de Jesús». Pues el enfoque no es otro que el de conocer a la figura del Mesías a través de los ojos de los que vivieron con él. Y por eso, algunos de los episodios se toman su tiempo en narrar el punto de partida de varios apóstoles como Pedro, Mateo o Juan.

Jonathan Roumie: el corazón de ‘The Chosen’

Nacido el 1 de julio de 1974 en Nueva York, Jonathan Roumie estaba un tanto perdido antes de ser Jesús de Nazaret en The Chosen. De padre egipcio y madre irlandesa, el actor trabajó durante años en pequeños papeles para series como NCIS, Castle, Chicago Med y Ley y Orden. Del mismo modo, su desempeño actoral también ha tenido presencia en el campo del doblaje. Su voz ha aparecido en videojuegos de la talla de Call of Duty: Blacks Ops 4, Days Gone y Death Stranding.

Siendo un devoto católico protestante, Roumie estaba arruinado meses antes de ser elegido para el papel. Pero sorprendentemente recibió cheques inesperados que le permitieron sobrevivir hasta el casting de la serie por la que ya es conocido en todo el mundo.

Jenkins y Jonathan Roumie se conocían de un cortometraje anterior, así que cuando surgió la idea de filmar The Chosen, el neoyorquino fue una de las opciones ideales para el papel. Al showrunner siempre le sorprendió la capacidad del actor para transmitir autoridad y ternura, aunque finalmente la desgracia compartida de ser dos perdedores que no se encontraban en su mejor momento los unió. El resto es historia.

¿Dónde podemos ver la serie?

The Chosen (Los elegidos) está disponible en múltiples plataformas. Prime Video o Movistar Plus son las dos ventanas de streaming principales para verla. No obstante, si no se dispone de una suscripción a dichas marcas de vídeo bajo demanda, la serie puede encontrarse en la web de thechosen.tv. Un espacio donde, aparte de albergar todos los capítulos, encontramos entrevistas con los actores y una buena dosis de material extra de la producción de la serie.