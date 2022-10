El viaje en solitario de Olona está condenado al fracaso

La encuesta de Data10 para OKDIARIO revela que un 63,1% de los votantes de Vox considera que Macarena Olona se equivocaría si fundara un nuevo partido y que apenas el 5,6% de los votantes de la formación de Santiago Abascal lo harían por quien fuera su portavoz en el Congreso de los Diputados. Sólo el 10,9% de los votantes de Vox considera «muy adecuada» la posibilidad de que lidere una nueva formación, aunque el porcentaje que la considera «adecuada» crece hasta el 19,6%. Sin embargo, una hipotética formación liderada por Olona sólo obtendría entre el 2,5% y y el 3,2% de los votos en toda España, porcentaje insuficiente para obtener representación parlamentaria. La conclusión es evidente: si Macarena Olona da el paso no lograría nada, pero haría un daño evidente al que fuera su partido. En estas circunstancias, la brillante parlamentaria debería, a tenor de la encuesta, considerar si merece la pena emprender una aventura política en solitario. Otro dato relevante es que el 59,5% de los votantes de Vox no la votaría en ningún caso.

Macarena Olona considera que «serán los españoles los que digan cuándo me marcho a casa», un argumento impecable. En todo caso, bien está saber cuál es el estado de ánimo de los votantes de Vox para que Olona se haga una composición de lugar. Y a día de hoy -la política es volátil-, la encuesta de OKDIARIO deja claro que por mucho que Olona fuera uno de los referentes de los votantes de Vox, su eventual liderazgo en otra formación no le reportaría ningún rédito. Son los propios votantes de Vox los que advierten a Olona que un viaje en solitario estaría condenado al fracaso. O dicho de otro modo: que fuera hace mucho frío. La encuesta de Data10 no ofrece muchas dudas al respecto. El indudable tirón de Olona no se traduciría en votos suficientes para obtener representación parlamentaria.