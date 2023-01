A ver cuándo rodeáis el Ministerio de Igualdad, criaturas

Organizaciones feministas vinculadas a Podemos han lanzado una convocatoria para rodear el próximo domingo las sedes de Vox en Castilla y León como respuesta a las medidas anunciadas por el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo. Y lo hacen bajo el lema «Para fusilar no escuchabais el latido», en alusión al ofrecimiento a las mujeres que se planteen abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal durante la ecografía. Es curioso que las huestes feministas podemitas se movilicen para acosar a las sedes de la formación de Santiago Abascal y hayan permanecido cruzadas de brazos ante la rebaja de penas y excarcelaciones de violadores ‘indultados’ por el bodrio de la ley del ‘sólo sí es sí’. Esto es, ante una medida que ha sido desmentida por el presidente del Gobierno de Castilla y León, Podemos recurre a su estrategia favorita -rodear sedes- en una clara demostración de totalitarismo ideológico. La pregunta a la que jamás responderá esta gente es por qué se preocupan tanto de una medida que no va entrar en vigor -como ha dejado claro Alfonso Fernández Mañueco- y no han mostrado su oposición a una ley que se ha convertido en la mayor aliada de los agresores sexuales. Dicen que se movilizan en defensa de la mujer, pero son unos hipócritas redomados. Porque no han tenido un sólo gesto de solidaridad con las mujeres cuyos agresores han salido de la cárcel en aplicación de la ley Montero.

Ahora llaman a rodear sedes de Vox -¿no eran estos los que decían que asaltar instituciones era cosa de fascistas?- dejando claro que están para lo que están y que son lo que son: unos sectarios de tomo y lomo que se mueven exclusivamente por su reaccionaria ideología. Provoca grima comprobar cómo esta gente carece de principios y se aplica con rigor extremo la teoría de la ley del embudo. ¿Cuándo alguna protesta frente al Ministerio de Igualdad, criaturas?