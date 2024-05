La DGT recuerda uno de los peores hábitos al volante: hasta el 34% muere en accidente

Un 34% de los fallecidos en accidentes en el primer trimestre de 2024 no llevaban el cinturón de seguridad. La OMS dice que la utilización del cinturón lo que hace es reducir un 50% del riesgo de fallecimiento en caso de que se produzca un siniestro.

Eficacia demostrada

Cuando se habla de los cinturones y de los sistemas para la retención infantil, lo hacemos de una serie de medidas de gran eficacia para poder realizar la protección a los ocupantes de los vehículos motorizados de lesiones que se hayan producido en el caso de que haya accidentes de tráfico y, aunque se haya demostrado científicamente, existen todavía un buen número importante de conductores y pasajeros que no usan un sistema de retentivo o hacerlo de forma incorrecta.

Hay que hablar especialmente de los sistemas de retención infantil, que son más complicados de utilizar que el cinturón, donde hay un gran uso poco correcto o de sistemas que no se adecúan para el tamaño del pequeño.

Pensemos que en el año 2023, murieron en las vías 139 personas que viajaban en vehículos y que no portaban el cinturón de seguridad cuando se produjo el siniestro, las cuales eran un 25% del total.

Algo que no debemos olvidar es que la Ley en materia de tráfico se va a sancionar con cuatro puntos, no tiene que llevar puesto el cinturón de seguridad, donde los mismos se van a detraer por no usar el sistema retentivo que sea el que hay que utilizar o no hacerlo.

Sistemas de retención infantil adecuados

Para los niños, debemos saber que el uso de los sistemas de retención infantil es todavía de mayor importancia, puesto que lo cierto es que los datos nos demuestran que nueve de cada diez lesiones que se producen lesiones infantiles graves o mortales se habían podido evitar en el caso de haber usado los sistemas de retención obligatorios y que, si se produce un accidente, las lesiones se van a reducir en hasta un 75% con un uso adecuado de estos.

En territorio español, es de carácter obligatorio para las personas menores de edad que tengan una altura igual o inferior a 135 cm usen de forma correcta el sistema de retención infantil que se adecúe a la talla y al peso, siempre bastante recomendable hasta los 150 cm.

Los menores de edad tienen que ir sentados de forma obligatoria en los asientos de atrás, salvo que el coche no los tenga, ya los ocupen otros menores o sea imposible el poder instalar la totalidad de sistemas de retención infantil, recomendándose que se viaje en el sentido contrario de la marcha, siempre que sea posible, hasta los cuatro años, y de forma obligatoria, hasta los quince meses.

Conviene no olvidar que la DGT hizo, colaborando con la Alianza Española por la Seguridad Vial infantil, donde hay un decálogo de consejos que debemos tener siempre presentes.

Algo que es fundamental recordarlo es que al final la seguridad del niño va a depender en buena medida del conductor se deben respetar la normativa, conducir tranquilamente, donde no haya espacio para las brusquedades y la agresividad, de tal forma que se mantenga la distancia de seguridad y se ajuste la velocidad al estado en el que se encuentra el tráfico es buena forma de afrontar la protección de los menores en los desplazamientos.

Cómo se pone el cinturón de seguridad

Algo que debes tener en mente es que siempre hay que ponerse el cinturón ajustado al cuerpo.

No se deben usar pinzas para que no vaya a apretar, de llevar abrigos o ropas que sean de gran volumen o de que se ponga nada bajo del cinturón.

En el caso de que lo hagas no va a sujetar bien el cuerpo si se produce un impacto.

Cuando se ponga, deberás comprobar que la parte de arriba de la cinta esté entre el cuello y el hombro. Esto debes tenerlo claro.

Pensemos que la banda tiene que estar en la zona centro del pecho y la parte que está en la zona inferior en la cinta es necesario que se apoya sobre las mismas caderas, debiendo estar debajo del mismo abdomen y no estará sobre él mismo.

La capacidad de retención se altera y aumentarán los riesgos de sufrir el efecto submarino, por lo que el cuerpo se va a poder deslizar debajo de la banda abdominal del cinturón.

De cara a estar seguro de que se encuentra buen colocado, en cuanto se abroche deberás comprobar que no esté enganchado o enrollado en alguna zona del recorrido.

Lo mejor para poder garantizar el mejor funcionamiento del cinturón es situar el asiento en ángulo recto, no demasiado inclinado: de esta forma se va a evitar el llamado efecto submarino y que el cinturón puede producir un estrangulamiento en el caso de que se produzca un accidente.