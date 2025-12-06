Todoterrenos para Marruecos y para la Guardia Civil furgonetas de 20 años

La patrulla de la Guardia Civil de Huelva, encargada de luchar contra el narcotráfico desde la desembocadura del Guadalquivir hasta casi el límite con Portugal, cuenta con una poderosísima arma para hacer frente a las mafias: una furgoneta de más de 20 años de antigüedad que, además, ha sido cedida por otra unidad ante la falta de medios de transporte. Esta es la realidad, por mucho que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presuma de no bajar la guardia contra el tráfico de drogas, el contrabando y las redes internacionales de tráfico de personas.

La Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) ha denunciado que su unidad en Huelva lleva «medio año sin vehículo propio», al haber sido dado de baja debido al desgaste del único que tenía: un todoterreno que «sí era adecuado para acceder a los arenales y zonas de difícil acceso». Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez financia la adquisición de todoterrenos con la última tecnología para la Policía de Marruecos, a la Guardia Civil le toca subirse a vehículos con miles de kilómetros a sus espaldas que, por sus características y antigüedad, «no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar la prestación de un servicio de calidad y realizar una labor preventiva en la lucha contra el narcotráfico y el resto de cometidos».

Lo que resulta irritante es que mientras Grande-Marlaska presume de supuestos avances en dotaciones materiales para la lucha contra el narcotráfico, la realidad sobre el terreno es que los agentes de la Guardia Civil padecen la falta de recursos y la obsolescencia de material. Enfrente, los narcos estrenan cada día todoterrenos y lanchas de alta gama. Así no sólo es imposible combatir el narcotráfico, sino que se está poniendo en peligro la vida de los agentes. Para que luego salga el ministro a sacar pecho por no bajar la presión frente a las mafias. Sencillamente indecente.