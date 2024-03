Tezanos, los delirios de un sectario

José Félix Tezanos compagina su trabajo de presidente del CIS con la publicación de artículos en su revista Temas para el Debate, en la que de tanto en tanto da rienda suelta a sus delirios más sectarios. En el último número, Tezanos se supera y sostiene que tiene amigos de «clase media» que le comentan que no dejan a sus hijos ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en televisión porque «insulta». Así se despacha en el artículo Nuevas encrucijadas y tendencias electorales de la revista de la fundación Sistema, una publicación que, por más señas, está alimentada por el Gobierno con copiosas subvenciones.

Escribe Tezanos: «Lo que está ocurriendo con Feijóo y su equipo no es únicamente una cuestión de crispación exagerada, sino que determinados sectores de clase media templada están viendo no sólo malas maneras, sino también mala educación. Algo que inquieta a sectores cultos y europeizados de las clases medias», señala el sociólogo de cabecera de Sánchez, quien añade que «de hecho, personas situadas en estos ámbitos han llegado a comentarme que no pueden permitir a sus hijos pequeños ver libremente determinados espacios informativos en las televisiones porque están plagados de ejemplos de malas maneras, de insultos y tonos broncos». Y, en el paroxismo del absurdo, pontifica: «¿Cómo les vamos a decir luego a nuestros hijos que no se insulta, o no se grita a los demás, o que hay que ser respetuosos con las personas y sus ideas, después de lo que se ve un día sí y otro también en las televisiones?».

Si fuera cierto lo que dice Tezanos (eso de que Feijóo es un ejemplo de malas maneras que causa daño en los niños por sus insultos) habría que preguntarse qué clase de amigos de clase media tiene el presidente del CIS y qué educación más portentosamente estúpida le están dando a sus hijos al prohibirles ver la televisión cuando sale en la pantalla el presidente del PP. Deben formar parte de su club de sectarios.