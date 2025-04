Ángel Monroy García, el que fuera presidente de la Asociación de Empresarios Jóvenes de Madrid y Extremadura, ha sido condenado en la Audiencia Provincial de Badajoz por estafa y falsedad documental. El fallo le impone 22 meses de prisión y a pagar 219.454 euros. Así se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que condenó a Ángel Monroy García el pasado 13 de enero.

Ángel Monroy García ha sido condenado por utilizar su empresa Destrategias para formalizar dos pólizas de cesión de créditos con la entidad Gedesco Factoring con las que, con ánimo de lucro ilícito, presentó a Gedesco facturas falsas por trabajos realizados para la Diputación de Badajoz que nunca existieron. Los trabajos eran supuestos diseños de impresión 3D para museos provinciales y la elaboración de un mapa de inversiones.

Mediante estas facturas falsas —por importes de 84.700, 48.400 y 145.200 euros—, consiguieron obtener de la entidad financiera un total de 219.454 euros que no se pudieron recuperar a su vencimiento, cantidad de la que deben descontarse 7.260 euros consignados por la Diputación Provincial.

En la sentencia se aplicaron las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, condenándose a cada acusado a un año y diez meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y tres meses de multa, aunque se les concedió la suspensión de la pena de prisión por un plazo de tres años si no cometen otro delito.

Colaborador del PSOE

Ángel Monroy García es un empresario muy vinculado al PSOE. Fuentes del partido aseguran que es militante socialista y que estuvo en el equipo de trabajo de comunicación que formó parte del Comité Electoral de las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2019.

Su linaje también le vincula a la izquierda. Ángel Monroy García es hijo del que fuera líder de la UGT de Badajoz y es familiar de Javier Monroy Cobos, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y secretario de Comunicación en la Comisión Ejecutiva Municipal que dirige Ricardo Cabezas Martín. Cabezas Martín fue el jefe del hermano de Pedro Sánchez en su trabajo fake en la Diputación de Badajoz.

Ángel Monroy García también aparece en las previsiones del PSOE. En concreto, los socialistas contaron con él para una reunión por videoconferencia cuando era presidente de honor de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid.

Ángel Monroy García empresario

Ángel Monroy García, pese a tener 44 años cumplidos y ser padre de un hijo, ha sido presidente de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE Extremadura), primero; y, después, de la de Madrid (AJE Madrid). También ha sido secretario de Organización de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

Ángel Monroy García, además, ha sido vicepresidente de la Patronal madrileña (CEIM) y miembro del Comité Ejecutivo de la Patronal de la Provincia de Badajoz (COEBA). Ha ostentado numerosos cargos en otras organizaciones y entidades sufragadas con dinero público.

En su blog personal, el condenado por estafa asegura lo siguiente: «He fundado varias empresas a lo largo de mi vida, en las que he aprendido, sido feliz, he llorado y no siempre de alegría, he creado empleo, he debido dinero a los bancos (y les debo), he creado empleo y pagado impuestos (también los he aplazado), pero lo mejor de todo es con quienes he podido compartir todo eso».

Y zanja: «Ni de raza, ni de caza, ni en serie, pero sí en serio, ni gurú (ni de fresa ni de limón), me considero un emprendedor a secas».