Ha vuelto a Mercadona y está arrasando: la loción hidratante que necesitas para ponerte morena sin tomar el sol

Año tras año, cuando empieza el buen tiempo, hay un producto que desaparece volando de las estanterías de Mercadona. Y no, no es un protector solar, ni tampoco un autobronceador clásico. Hablamos de la loción mágica que hidrata la piel y, al mismo tiempo, te ayuda a conseguir un bronceado gradual y natural sin necesidad de pasar horas al sol. ¿Te suena? Pues si la estabas esperando, estás de suerte. Esta loción ha vuelto a Mercadona y ya está causando furor.

Se trata de la Loción Corporal Efecto Bronceado de Deliplus, un producto que fue viral y arrasó el año pasado y que ahora vuelve en todo su esplendor con un precio imbatible: sólo 3,75 euros por un bote de 400 ml. Ideal para quienes buscan un tono dorado sutil sin complicarse, sin exponerse al sol y, sobre todo, sin arriesgar la salud de la piel. Este producto no promete milagros exprés ni bronceados artificiales con tono anaranjado. Su fórmula está pensada para que vayas viendo resultados poco a poco, como si hubieras tomado el sol cada día un ratito. Lo mejor de todo es que también cuida la piel, dejándola suave, nutrida y luminosa desde la primera aplicación.

Qué es la loción de Mercadona que todo el mundo quiere

La Loción Corporal Efecto Bronceado Deliplus es una hidratante pensada para uso diario, especialmente indicada para piel normal. Su envase de 400 ml en tono beige con dosificador es tan práctico como minimalista, y su función principal es doble: por un lado, hidrata intensamente gracias a ingredientes como la glicerina y el aceite de jojoba, y por otro, incorpora un componente que aporta un tono bronceado progresivo.

No es un autobronceador convencional. No mancha, no tiene ese olor tan característico de este tipo de productos, y no te deja con parches ni zonas naranjas si se aplica bien. Lo que hace es potenciar tu color natural, como si tu piel hubiera estado expuesta a una luz suave de verano.

Cómo se aplica para conseguir el mejor resultado

El modo de uso es tan sencillo que cualquiera puede aplicarla sin riesgo de error. Después de la ducha, con la piel limpia y seca, basta con aplicar una cantidad generosa por todo el cuerpo. Se recomienda hacerlo con movimientos circulares, como si fuera una crema hidratante normal, para asegurar una distribución uniforme.

Uno de los trucos clave está en las manos: hay que lavarlas muy bien justo después de aplicarla, sobre todo entre los dedos y en las palmas, ya que si no, podrían oscurecerse más que el resto del cuerpo.

Y un consejo importante: deja que se absorba bien antes de vestirte, sobre todo si vas a ponerte ropa clara. No es que manche, pero si aún está húmeda, puede transferirse un poco a los tejidos.

Por qué está arrasando otra vez en Mercadona

La razón del éxito de esta loción de Mercadona no es un secreto. Su relación calidad-precio es inmejorable, y el resultado que deja en la piel es justo lo que muchas buscan: un tono bronceado natural, sin complicaciones, sin riesgos solares y sin tener que gastar en cabinas de rayos UVA o productos más caros.

Además, al tener una textura ligera, se absorbe con facilidad y deja la piel suave, sin sensación grasa. Muchas usuarias la combinan con su rutina diaria de hidratación, aplicándola cada dos o tres días para mantener ese tono saludable todo el verano.

Otra de las claves es que no tiene perfume intenso, lo que la hace ideal incluso para pieles más sensibles o para quienes no quieren que el aroma interfiera con su perfume habitual.

Consejos para mantener el bronceado uniforme

Una vez que has empezado a usar esta loción y has conseguido ese color dorado que tanto te gusta, lo mejor es mantenerlo con una rutina sencilla. Aplicarla cada dos o tres días suele ser suficiente para conservar el tono sin saturarlo. Además, es buena idea exfoliar la piel una vez a la semana para eliminar células muertas y ayudar a que el color se distribuya mejor.

Beber agua, llevar una buena alimentación y seguir hidratando bien la piel también ayudan a que el color se vea más bonito y dure más. Y si algún día necesitas un resultado más rápido, puedes reforzarla con una sesión de sol suave (con protección solar, claro).

Opiniones de quienes la han probado

Quienes ya la han usado coinciden: es uno de esos productos que, una vez que pruebas, se queda contigo. Algunas la usan todo el año, otras solo cuando se acerca el verano. Pero la mayoría destaca que es una forma cómoda, efectiva y barata de ponerse morena sin sol.

Hay quienes incluso aseguran que es su secreto para tener buena cara en primavera, cuando el cuerpo aún está pálido pero ya apetece ponerse vestidos o camisetas sin mangas. Lo que sí es seguro es que su regreso no ha pasado desapercibido, y ya está volviendo a desaparecer de muchas tiendas Mercadona.