Más de 2 minutos de aplausos para Ábalos

La imagen perdurara durante mucho tiempo, aunque intentan e intenten enterrarla. La prensa libre empezaba a publicar las andanzas del Torrente del PSOE, todavía todopoderoso comisario de Sánchez en el partido y en el Gobierno. Tras una pregunta de la oposición, el «tío» de Jésica, el entonces prepotente ministro de Transportes, además de negar hasta que se llama José Luis, sacó a relucir la Gürtel y las miserias del partido de la oposición.

Toda la bancada socialista, puesta en pie, con el ministro Marlaska a su lado dando palmaditas en la espalda, tributó al torero aficionado a las prostitutas (con dinero del contribuyente) una ovación de más de dos minutos, mientras el artista sonreía satisfecho y orondo.

Ábalos fue la persona clave, junto con Iván Redondo, para que tuviera éxito la primera moción de censura a un Gobierno desde la instauración democrática. ¿Motivo? La corrupción. Todo lo que hemos sabido de sus inmensas tropelías hasta la fecha y lo que probablemente sabremos al final fueron jaleadas por las mesnadas socialistas y asumidas como propias por todo el PSOE. Ahora nadie le conoce, pero hay que recordar un día sí y otro también que Pedro Sánchez le apartó del Gobierno y del partido, pero le colocó en la lista electoral por Valencia y una vez con acta de diputado le nombró presidente de la Comision de Interior del Congreso.

José Luis Ábalos es producto típico de la izquierda. No se me olvidará mientras viva una entusiasta y enérgica diatriba televisiva contra la prostitución y toda su vida ha sido un visitador de puticlubs, algo que ya se sabía desde sus tiempos valencianos. Escrito todo lo anterior, interesa subrayar, en efecto, que José Luis Ábalos tiene en sus manos acabar políticamente con Sánchez. Solamente con que manifieste ante el juez del Supremo (es una vergüenza democrática para el Estado que continúe cobrando un sueldo de diputado y no esté en prisión preventiva como lo están otros ciudadanos a los que se presumen menos delitos que el socialista) un tercio de las cosas que sabe del matrimonio Sánchez/Begoña. Algo anda comentando en círculos privados en medio de una situación humana y personal catatónica, algo normal por otra parte.

¿Hará ese favor a la sociedad española ya que tanto la ha esquilmado y avergonzado?