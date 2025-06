Una farmacéutica prueba el autobronceador de Mercadona y no da crédito: esto es lo que ha dicho

No todas las cremas prometen un bronceado natural y lo consiguen. Por eso, cuando un producto tan accesible como el autobronceador corporal de Mercadona empieza a hacerse viral en redes, surgen dos tipos de personas: las que corren a comprarlo sin pensarlo y las que prefieren investigar un poco antes de aplicárselo. Una de estas últimas es una farmacéutica especializada en cuidado de la piel, que decidió probarlo y compartir su experiencia con sus seguidores. Y lo cierto es que su veredicto ha sorprendido a más de una.

TikTok, Instagram y otras plataformas están llenas de vídeos donde se ensalza esta loción llamada Bronz de la marca Deliplus. Se habla de su precio, de lo bien que queda, de lo natural que se ve. Pero lo que realmente ha dado un giro a la conversación ha sido la reseña de esta profesional, que lejos de caer en el entusiasmo fácil, ha analizado tanto su formulación como su efecto real en la piel. Y sí, ha dicho que funciona. Pero también ha dejado claro cómo debe aplicarse para evitar errores. El producto en cuestión cuesta 3,75 € y viene en un bote de 400 ml. No es una novedad que Mercadona logre convertir cosméticos en fenómenos virales, pero en este caso, hay algo más: una farmacéutica ha dado su visto bueno así que toma nota de todo lo que tiene que decir al respecto, porque seguro que te hace salir corriendo a por ella.

Una farmacéutica prueba el autobronceador de Mercadona y no da crédito

La crema no promete milagros inmediatos, y eso es justo lo que más ha gustado a la experta que ha dado a conocer su análisis en su cuenta de Instagram @theporefectskin. Se trata de un bronceado progresivo, que va apareciendo con el uso diario, sin cambios drásticos ni tonos naranjas poco naturales. Ella misma relata cómo descubrió el efecto bronceado en una amiga: «De primeras no vi nada diferente, pero al echarnos una foto me di cuenta de que estaba súper morena pero tan natural, que ni me había dado cuenta. Como buena skincare freak, le pedí su secreto, y no era ni más ni menos que esta loción autobronceadora de Deliplus», explica.

El secreto de este efecto tan natural está en sus ingredientes activos. La fórmula contiene DHA (dihidroxiacetona) y eritrulosa, dos moléculas ampliamente utilizadas en los autobronceadores de calidad. Su función es reaccionar con los aminoácidos de la capa superficial de la piel mediante un proceso llamado reacción de Maillard, que genera una pigmentación marrón suave: las melanoidinas. Es decir, un bronceado sin sol y sin rayos UV.

Hidratación, aroma y una fórmula mejor de lo que parece

Más allá del tono que consigue, esta loción destaca por su textura y por cuidar la piel mientras broncea. La farmacéutica resalta que contiene glicerina, un potente humectante que evita la sequedad típica que dejan algunos autobronceadores. También están presentes ésteres de jojoba, que no sólo hidratan, sino que sirven «para aportar emoliencia a la piel y dejarla muy hidratada».

Otra mención importante: su aroma. Aunque los autobronceadores suelen tener un olor característico (algo metálico y dulce, difícil de ocultar), este incluye cumarina, un compuesto con fragancia avainillada que suaviza esa nota tan reconocible. Aun así, la experta recomienda usar una bruma corporal encima para mejorar la experiencia olfativa. Su favorita: la Cheirosa 62 de Sol de Janeiro, con notas de pistacho y vainilla.

Las claves para aplicarlo bien y evitar parches

Como siempre con este tipo de productos, la aplicación lo es todo. La propia etiqueta del bote lo advierte: debe usarse sobre piel seca, limpia y exfoliada. La farmacéutica insiste en este paso. Según ella, si no se retiran antes las células muertas, el color se adhiere de forma desigual y aparecen los temidos parches.

También recomienda lavarse bien las manos tras aplicarlo y evitar el contacto con la ropa hasta que esté totalmente seco, algo que Mercadona también indica en su envase. El uso debe ser diario hasta alcanzar el tono deseado, y luego, cada 3 o 4 días para mantenerlo. Si el color comienza a desaparecer a trozos con los lavados, se aconseja una nueva exfoliación para borrar el bronceado anterior y empezar de nuevo.

Importante: este no es un producto facial. No ha sido formulado para la piel del rostro, que suele ser más delicada, por lo que lo ideal es buscar una opción específica si se desea ese toque de sol también en la cara.

Por sólo 3,75 euros, este autobronceador de Mercadona ha logrado algo que no muchos productos consiguen: convencer a una profesional sanitaria y a miles de usuarias que buscan verse más morenas sin exponerse al sol. Aunque la farmacéutica sigue prefiriendo marcas más exclusivas como Coco & Eve, reconoce que para quienes buscan un resultado bonito sin gastar demasiado, esta loción es una opción más que válida.

Además, el envase de este autobronceador de Mercadona es grande (400 ml) y rinde bien si se aplica correctamente. No mancha, no deja textura pegajosa y tiene un tono universal que se adapta bien a distintos tipos de piel. Eso sí, hay que ser constante, cuidadosa y seguir los pasos. Como todo autobronceador, no es infalible, pero sí eficaz si se utiliza bien.