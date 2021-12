No lo dice OKDIARIO, sino la mismísima Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda: el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha incumplido la obligación de aprobar un Plan Estratégico de Subvenciones, preceptivo en virtud del artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, por lo que así resulta imposible establecer un sistema de seguimiento y evaluación continua, a fin de determinar si las subvenciones otorgadas, en función de los costes y las fuentes de financiación, han cumplido los fines deseados. La Intervención General del Estado denuncia la falta de concreción general del Ministerio de Igualdad, que se ha dedicado de manera sistemática a untar a los amigos; un auténtico pesebre para amamantar chiringuitos afines a Podemos. Y es que el Departamento de Irene Montero se ha convertido en una gigantesca fábrica de mamandurrias en el que, por estrictos criterios ideológicos y siempre con el sectarismo por bandera, las subvenciones se reparten entre los afines. Y, visto lo visto, algunos se están forrando a costa del dinero de todos los españoles.

Algunas partidas, como 1,1 millones de euros para cursos en los que se denuncian las actitudes machistas de los algoritmos, son de aurora boreal, una oda a la estupidez financiada con recursos públicos. El informe de la Intervención es demoledor y no se centra sólo en el Ministerio de Igualdad, porque también denuncia los incumplimientos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y de Justicia; especialmente duro se muestra contra el Departamento de José Luis Escrivá. Precisamente fue el ministro de Inclusión el que, cuando presidió la Autoridad Fiscal Independiente, alertó de que se concedían 14.000 millones públicos en subvenciones sin control cada año.

En resumen, que el Gobierno socialcomunista -no es nada nuevo- se pasa las leyes por el arco del triunfo y reparte el dinero de todos los españoles sin las más elementales normas de control. Y lo peor es que ahora que España va a recibir la multimillonaria ayuda del fondo de rescate de la UE, las subvenciones van a aumentar de forma exponencial. O dicho de otro modo, que el Gobierno de Pedro Sánchez se lo va a montar como Juan Palomo: «Yo me lo guiso, yo me lo como»