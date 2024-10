Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 6 al 12 de octubre de 2024

SUBE:Rafa Nadal

El manacorí, de 38 años, es el mejor tenista español de la historia y con él se acaba una época en el tenis mundial. Con 92 títulos, 22 de ellos del Grand Slam y cinco Copas Davis, anuncia su retirada en la final de la Davis en Málaga, del 19 al 24 de noviembre. Y lo hace para no arrastrarse como Alonso, por las pistas, porque «la realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones y porque en esta vida, todo tiene un principio y un final». Y yo añadiría, porque ha sido siempre un gran señor cuando ganaba y cuando perdía. ¡Beau geste!

SUBE: Carmen Posadas

Famosa escritora, Premio Planeta 1998 por su novela Pequeña infamias, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y Premio de las Letras del Ateneo 2024 por su trayectoria literaria. Publica esta semana una nueva e interesante novela, El misterioso caso del impostor del Titanic (Espasa), una aventura detectivesca en la que destacan la escritora Emilia Pardo Bazán y uno de sus personajes ¿de ficción?, el dandy reconvertido en detective. La novela, ambientada en el Madrid de principios de siglo, será presentada en el Ateneo madrileño el próximo 13 de noviembre.

SUBE: Andrés Iniesta

El famoso jugador de fútbol manchego quien, tras una extraordinaria carrera que comenzó en el Barça a los 12 años, ha decidido dejar de jugar al cumplir los 40: Veintiocho años de carrera, 759 partidos, 66 goles, entre ellos, el que marcó en 2010, en Johannesburgo, frente a Países Bajos, con la selección y que le dio España el único Mundial hasta el momento. Lo anunció en un emotivo acto y en presencia de su familia y compañeros: «Nunca imaginé este día», dijo entre lágrimas que no eran de tristeza, sino de emoción y orgullo, reconociendo que «mi carrera deportiva ha sido como un cuento. He vivido los mejores momentos que puede vivir un ser humano».

BAJA: Juan Carlos I

Rey demérito de España, por su desprecio hacia su esposa, reconociendo públicamente en los audios de OKDIARIO, que, con doña Sofía no se habla «desde que nació Felipe» (…) «Hace 15 días que no cenamos juntos, se encierra en su cuarto» (…) «Nunca desayuno con ella» (…) «Vida familiar, ninguna» (…) «Yo nunca hablo con ella» (…) «Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo» (…) «Encima, aguanta y no se va con otro» (…) «Creo que su mentalidad no ha evolucionado» (…) «Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes (…) «El otro día se lo dije: ‘Mira, esto no vuelve»(…) «Sofía está cabreada porque su mentalidad no, no ha evolucionado».