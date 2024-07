Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 30 de junio al 6 de julio

SUBE: Maximiliano de Habsburgo

Archiduque de Austria, 63 años, sobrino de la Reina Sofía, presidente de la Fundación Recal, una institución dedicada a la ayuda de personas adictas a las drogas, a las que estuvo enganchado en los ochenta, así como su hermana muerta por sobredosis. Por todo ello, pide «perdón a mucha gente». «Salir no fue fácil», reconoce con humilde valentía.

SUBE: Tamara Echeguyen

La regatista orensana, bicampeona mundial de vela y campeona olímpica en Londres 2012, que, junto con el piragüista Marcus Cooper, portará la bandera de España en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y en los que volverá a participar en pareja con Paula Barceló. Todo un privilegio representar a tu país en este histórico acontecimiento. Obligado es recordar que el Rey Felipe VI fue abanderado de los Juegos de 1992 y formó parte, también, del equipo de vela como Tamara.

BAJA: Jorge Javier Vázquez

Mientras María Porcel hacía el elogio de los pechos

femeninos perfectos en El País, el histriónico presentador Jorge Javier Vázquez se ocupaba en el programa de eliminación de los anteriores participantes de Supervivientes del físico de los concursantes con su habitual histrionismo.

BAJA: Tamara Falcó

La inefable hija de la archifamosa Isabel y uno de los rostros más habituales de la tele, donde da mucho juego, pero no para ser jurado del concurso de Telecinco Got Talent sin tener formación para ello, sustituyendo, a partir de septiembre, a la cantante Edurne. Y es que esta chica, desde que ganó MasterChef, no deja de aparecer en la tele. Siempre como protagonista. Ya sea para ser entrevistada o simplemente poniendo la cara. ¡Por algo será!, independiente de que de tal madre, tal hija.