Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 22 al 28 de septiembre de 2024

SUBE: Javier Bardem

El famosísimo actor español quien, a sus 55 años, ha recogido su Premio Donostia que le fue concedido en la pasada edición del Festival de San Sebastián y que la huelga de los actores de Hollywood le impidió recoger. El premio se lo entregaron sus hermanos Mónica y Carlos Bardem, dedicando el galardón «a una mujer con la que comparto mi vida». Y rompió a llorar mientras miraba a Penélope Cruz, presente en la gala. Ante su premio Donostia declaró: «Con toda humildad siento que no merezco tanta atención. Cuando hace treinta años recibí la Concha de Plata por Días contados ya me sentí un privilegiado. Hoy, más».

SUBE: Francesco Perlac

El aristócrata italiano conde Perlac y gran director que fue del famoso hotel Don Pepe de Marbella, durante 37 años en la mejor y más brillante época de la Costa del Sol, ha escrito un interesante libro de memorias del que ha editado tan sólo ocho ejemplares con el título La adversidad no me doblegará para que sus hijos y nietos conozcan, cuando él ya no exista, toda la verdad de su apasionada y apasionante vida personal, privada y profesional. Y, por supuesto, la del hotel donde se alojaron desde el rey Juan Carlos hasta los Príncipes Grace y Rainiero y todos los ministros del Gobierno. Cuántas anécdotas podríamos conocer si hubiera decidido que sus memorias llegaran al gran público. Una de ellas, la de un ministro franquista que dormía con la pistola bajo la almohada. Se descubrió porque la olvidó y la encontró la camarera al hacer la cama.

BAJA: Carmen Borrego

La veterana tertuliana de televisión que acudió al programa ¡De Viernes! de Telecinco con alma conciliadora y talante amistoso para intentar reconciliarse con su hijo José María y repartirse un buen dinero. Tú sabes, querida Carmen, que te aprecio desde hace mucho tiempo, por ello no me ha gustado que hayas elegido la tele para dirimir tus problemas familiares como madre y como abuela. Me dio tristeza ver y escuchar tanta miseria. Y lo peor es que, a pesar de tus buenas intenciones, para la audiencia quedó que fue el maldito dinero de una exclusiva en la revista Lecturas que, en un principio, iba a ser una cosa conjunta con tu hijo y con su esposa. «Me pidió que abriese una cuenta a nombre de mi nieto para cobrar la exclusiva, pero no lo hice». Sin embargo, decidiste quedarte con todo el dinero: «Yo he cumplido la condena más grande de mi vida».

BAJA: Joan Laporta

Presidente del F.C. Barcelona, responsable, presuntamente, de una nueva polémica: la decisión de excluir el castellano en las ruedas de Prensa, permitiendo sólo preguntas en francés, inglés o catalán, idioma oficial del club, advirtiendo, en la última comparecencia previa a su debut en Champions League ante el Mónaco, que si hacían preguntas en castellano tendrían que ser ellos mismos los que la tradujesen al inglés así como la respuesta. «Recordar que tenéis servicio de traducción del catalán al inglés», informó el responsable de prensa en el arranque de la conferencia. Era sólo un recordatorio de la nota que el club había remitido previamente. Esta decisión del Barça ha provocado la indignación de la prensa española. «Si esto es una historia medio política para aislar el castellano, es ponerle puertas al campo», según Juanma Castaño.