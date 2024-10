Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 13 al 19 de octubre de 2024

SUBE: Julio Iglesias

Mi compadre, ya que fue padrino de mi boda en Miami, se encuentra indignado –y con razón– por los rumores de su adiós a los conciertos y las noticias sobre su salud. Ambas, aunque no nuevas, son totalmente falsas. Yo que mantengo frecuentísimas conversaciones telefónicas con él, actualmente en Bahamas, puedo garantizar la falsedad de estas noticias que no le sorprenden, ya que «en estos últimos años me han matado varias veces y han llegado a decir que tengo Alzheimer y que no me puedo mover. Han dicho de todo. Y como tú sabes muy bien, estoy muy feliz trabajando en la serie de Netflix sobre mi vida» (¡que ya era hora! digo yo). No existe en el mundo una persona con una biografía mas apasionada y apasionante, y no sólo artísticamente hablando. «El día que decida retirarme, lo anunciaré personalmente».

SUBE: Julián López ‘El Juli’

Famoso, admirado y querido torero que ha sido víctima del desairado, inadecuado y grosero gesto del ministro de Incultura Ernest Urtasun, y su número 2, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Marti Grau (la mala educación no es cultura) durante la entrega del Premio Nacional de Tauromaquia por su retirada de los ruedos, que no sólo no se molestaron en aplaudir sino tampoco en saludarle. «Señor ministro: usted no aplaude, pero yo le saludo», le respondió entristecido y bastante indignado el torero, mientras los Reyes Felipe y Letizia, encargados de entregarle el premio, lo hicieron incluso con entusiasmo. ¿Se trata de una clara demostración de que el ministro ha decidido, de manera unilateral, prescindir de las corridas de toros o al menos «censurar parte de nuestra historia»?, según el ilustre taurino Zabala de la Serna. Después de este grosero gesto, la Fundación Toro de Lidia ha pedido al presidente del Gobierno (otro que tal anda) su cese inmediato. Ya, ya…

SUBE: Paloma Sánchez Garnica

La escritora madrileña de 62 años, que ha ganado el Premio Planeta 2024 en su 75 edición, dotado con un millón de euros por su novela Victoria. A ella se le podía aplicar esa frase de «ya vuelve el español, en este caso la madrileña, donde solía», ya que Beatriz había sido finalista del Planeta en 2021 con su obra Últimos días en Berlín. La gala estuvo presidida por los Reyes Felipe y Letizia, que hicieron entrega del premio de este año en el que resultó finalista la periodista y escritora Beatriz Serrano, también madrileña de 35 años, por su novela Fuego en la garganta. A la gala asistieron el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Barcelona.

SUBE: Lorenzo Caprile

El genial modisto madrileño ha sido distinguido por la Comunidad de Madrid con una exposición antológica en la Sala Canal de Isabel II en la calle de Santa Engracia, donde se pueden admirar desde trajes de novia como el de la infanta Cristina –que puso de moda los corses y el cuello barco– al goyesco que la infanta Elena vistió en la boda de la princesa Victoria de Suecia, así como el icónico vestido rojo que Letizia llevó en la boda de la princesa Mary de Dinamarca en 2004 y que ha cedido generosamente para esta exposición. En ella pueden contemplarse más de un centenar de modelos, entre ellos varios exhibidos en películas de época y teatro cuyo vestuario firmó el gran Caprile.