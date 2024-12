Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 1 al 7 de diciembre de 2024

SUBE: Cristina Pedroche

La conocida protagonista de las campanadas de Nochevieja en Antena 3, sobre todo por sus sensuales vestidos, ha reconocido en unas impactantes declaraciones que su famoso marido, Dabiz Muñoz, el mejor cocinero del mundo con cuatro estrellas Michelin y cuatro soles Repsol para su restaurante DiverXo y con quien lleva casada diez años y una hija en común es, a pesar de todo esto, «una persona infeliz que lleva muriéndose muchos años». El extenso perfeccionismo que tiene parece no contentar ningún aspecto su vida. Este inconformismo que su mujer ha calificado de «persona muy tormentosa» es la causa de la infelicidad que le provoca estar siempre insatisfecho con el resultado. «Ésta es la condena a la que los grandes genios, y Dabiz Muñoz lo es, se enfrentan».

SUBE: Esther Koplowitz

Vicepresidenta primera de FCC, famosa empresaria y filántropa, ha sido distinguida en el marco de los VII Premios Diversidad, Equidad e Inclusión promovidos por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, con la distinción de «lideresa exclusiva» en reconocimiento a toda su trayectoria por su compromiso social y humano, canalizando su labor incansable para mejorar la situación de las personas más vulnerables, sobre todo mayores con problemas de salud mental.

SUBE: Manuel Marchena

Nacido hace 65 años en Las Palmas de Gran Canarias, casado y padre de dos hijos, licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Deusto, accediendo en 1985 a la carrera judicial optando por la carrera fiscal por oposición, en la que llegó a Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde septiembre de 2014 y considerado como el juez más influyente de España en toda la reciente etapa democrática, que esta semana deja el cargo al término del segundo mandato, el máximo permitido, poniendo, con su jubilación, fin a la era del juez Marchena. Es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid desde 2023.

SUBE: Raphael

A sus ¡81 años! de edad y 60 de estrellato saca nuevo disco, Ayer… aún, una colección de versiones de clásicos franceses de los 60 y de los 70 como homenaje a los cantantes del país vecino y a sus maravillosas canciones. También realizará nueva gira porque –dice– «me encanta mi vida, me encanta el escenario y no se me puede preguntar cuándo me retiro. Con esta voz que tengo voy a seguir hasta el último día». También anuncia que actuará el 20 y el 21 de diciembre en el WiZink Center y nos regala una divertida reflexión: «Mis nietos no me llaman abuelo sino… Raphael».