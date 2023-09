Nada más repulsivo que la bastarda campaña organizada por grupos proetarras coincidiendo con los encierros infantiles del denominado San Fermín Chiquito una fiesta muy popular en Pamplona que los grupos de apoyo a los terroristas presos pretenden utilizar, con el consentimiento de la socialista presidenta de Navarra, María Chivite, para hacer apología de ETA.

A la misma hora en la que se celebrará el encierro infantil y una verbena para niños, los grupos proetarras se concentrarán con pancartas pidiendo el «fin de las medidas de excepción» para los terroristas de ETA que aún cumplen condena. Y, como muestra de la absoluta impunidad con la que se mueve la plataforma Sare, convocante de la protesta, los carteles anunciantes del aquelarre proetarra remiten directamente a la fiesta del San Fermín infantil. «Presos, prófugos y deportados, ¡a casa!», reza el lema de la concentración, que llevará a una de las plazas más céntricas -y en ese momento, presumiblemente abarrotada de menores- una pancarta de grandes dimensiones en apoyo de los presos.

La utilización de niños no es algo nuevo, pues no en vano Sare y Etxerat, las dos principales plataformas que defienden los intereses de los presos etarras, han recurrido recientemente a menores para que porten la pancarta que exige la puesta en libertad de los terroristas. Ya lo hicieron el pasado domingo, durante una manifestación que tuvo lugar en Durango (Vizcaya), cuando críos menores de diez años fueron los encargados de encabezar la manifestación en una obscena instrumentalización de los menores sin que nadie hiciera nada por impedirlo. Lo que revela ya no sólo el grado de degradación moral de los responsables públicos, sino su absoluto desprecio a la integridad y la dignidad más elementales.

María Chivite es una marioneta en manos de Bildu y se le nota. Si como política no se conmueve ante la ignominiosa estrategia proetarra de manipulación infantil, que al menos lo haga como madre.