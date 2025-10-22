El silencio del gerente de Sánchez vale más que su sueldo de 245.000 euros

El magistrado instructor del denominado caso Koldo, Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos al ex gerente del PSOE Mariano Moreno y a la empleada de la secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez en relación con los pagos en metálico de diversas cantidades por parte del PSOE en favor del ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Y es que el informe de la Guardia Civil dejó claro que «no constaba respaldo documental ni información alguna» sobre varios de los pagos, por lo que el magistrado trata de determinar si estamos ante un plan de pagos opacos en efectivo que podría acabar derivando en la imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal.

Lo que parece evidente es que Mariano Moreno es un hombre de la estricta confianza de Pedro Sánchez, hasta el punto de que tras dejar la gerencia del partido en Ferraz fue aupado a la presidencia de la empresa pública Enusa, con un sueldo de 245.000 euros anuales.

El hombre que pagaba en sobres a Ábalos tiene tras de sí un pasado muy particular. OKDIARIO ha podido saber que el gerente de la «caja b» filtró a Pedro Sánchez el censo de militantes para ganar las primarias del partido a Susana Díaz en 2016, algo taxativamente prohibido en un momento en que la información sobre el censo de votantes era facilitada en exclusiva por la gestora del partido.

Mariano Moreno maniobró para hacerse con el listado y pasárselo al hoy secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. De esta forma, su ascenso en Ferraz, una vez Sánchez ganó, fue meteórico. No es de extrañar, pues, que toda la trayectoria de Mariano Moreno en los últimos años esté marcada por su profunda vinculación a Pedro Sánchez, que ha sabido agradecerle, con dinero público, eso sí, los servicios prestados. Porque bien mirado, y aunque 245.000 es un sueldo estratosférico, el silencio de Moreno vale más de 245.000 euros