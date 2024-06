Sánchez ya vale cero para Puigdemont

Carles Puigdemont lo dejó claro desde el principio: el acuerdo con Pedro Sánchez (siete votos a cambio de la Presidencia del Gobierno) quedaba en eso, nada más. No se firmó ningún pacto de legislatura como falsamente informó Santos Cerdán y demás corifeos monclovitas.

Escrito en román paladino, a partir del pasado jueves 30 de mayo el prófugo catalán, que tiene la misma opinión sobre Sánchez que millones de españoles, tiene las manos libres para decidir el futuro del leviatán monclovita. Y es que al independentista e identitario de Gerona le divierte mofarse del presidente del Gobierno español y le desprecia en grado sumo. Le viene humillando descaradamente y Sánchez se deja. A partir de ahí, nada tiene de extraño lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

Tanto ERC como Junts (estos últimos, hijos de Jordi Pujol, son los que llevan la voz, la vara y el mando) ya están pidiendo el referéndum de autodeterminación, la última ratio. Como previsiblemente (¿o no?) el Gobierno no puede acceder a semejante demanda, el órdago secesionista pasará por dejarle caer como un lingote de acero toledano. Dicho de otro modo, a estas alturas y con la amnistía en el aire dependiendo de la UE, jueces y fiscales españoles, Puigdemont, consciente de todo ello, querrá romper amarras con el inquilino de La Moncloa, al que ya no concede ninguna validez ni en la auctoritas, ni en la potestas. Si Sánchez ha traicionado a todo el mundo (ni siquiera estuvo presente durante el último debate en el Congreso a propósito de la amnistía), el gerundense se pregunta por qué no va a traicionar también sus acuerdos suscritos antes de la investidura sanchista.

A ello se refería Feijóo cuando, en ese debate del pasado jueves, afirmó que el PSOE había firmado su sentencia de muerte. Todo queda a la espera de las decisiones que tomarán jueces y fiscales (más de un 90% contrarios a esa aberración jurídica y anticonstitucional) pero no parece que la controvertida ley permita regresar al huido a territorial nacional en los plazos que desea. El baile no ha hecho más que empezar. Y el whisky es gratis.