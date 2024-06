ERC confirma que ya negocia el referéndum de independencia con Sánchez: «Será perfectamente legal»

Las negociaciones para un referéndum en Cataluña ya son una realidad. Así lo ha señalado el senador de ERC, Joan Queralt, que ha asegurado que ya «se está negociando con quién debe negociarse» y que, aunque son conversaciones «lentas y no son continuas», la consulta terminará siendo «perfectamente legal». Queralt no ha querido aclarar quienes son los interlocutores en esta mesa de negociación, por lo que no ha señalado si ERC está en conversaciones con el PSOE o con el propio Gobierno. Asimismo, ha señalado que, al igual que la amnistía -que ha recordado que «ha tardado seis años en llegar»-, el camino hacia el referéndum en Cataluña será lento.

Unas declaraciones que se producen 24 horas después de que el Congreso de los Diputados diese la aprobación definitiva a la Ley de Amnistía. Queralt calcula que «entre 500 y 1.000 personas» podrán beneficiarse, aunque reconoce que habrá casos más difíciles, como Carles Puigdemont y Marta Rovira. «Los VIPs, por razones simbólicas, lo tienen mucho más difícil. Ganarán, pero tardará más», ha señalado el senador republicano en una entrevista en RAC 1. Antes, la nueva normativa debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero el de ERC está «convencido de que no habrá ningún problema». En esta misma línea, Queralt ha resaltado que «el problema vendrá por parte de la cúpula judicial, será una carrera de tropiezos, pero acabará muriendo», y ha querido recordar que Europa no ha dado marcha atrás en ninguna amnistía. «El gobierno español y el PSOE han hecho su trabajo», pero senador de Esquerra ha recordado que todavía «tiene mucho trabajo por hacer» porque, ahora, el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene entre sus manos hacer aplicar la ley. «Para ello tiene dos instrumentos, el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado. Los dictámenes de ambos marcarán mucho la pauta de los tribunales, tanto el Constitucional como el Europeo», ha concluido.

Junts se reúne con el PSOE

Por su parte, el candidato de Junts para las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado este sábado que su formación y el PSOE siguen haciendo las reuniones mensuales con mediador internacional que pactaron celebrar en el denominado «Acuerdo de Bruselas», en las cuales, dice, Junts plantea un referéndum pactado para la independencia de Cataluña.

Así se ha expresado Comín, en una rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica), preguntado sobre las informaciones de que se está negociando un referéndum pactado, aunque con conversaciones lentas. El del partido de Carles Puigdemont ha celebrado que ERC esté negociando un eventual referéndum pactado: «Espero que otras fuerzas políticas también se hayan incorporado a esta dinámica que desde Junts ya estamos trabajando desde hace meses. Una muy buena noticia», ha dicho.

Recurso contra la amnistía

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que va «a solicitar al Consejo Consultivo» de su autonomía la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque la consideran «una agresión al concepto de igualdad». Se suma así a los anuncios de las comunidades del PP que comunicaron que también recurrirían esta ley ante el Tribunal Constitucional.

«El perdón no se contrata», ha declarado el líder socialista en la región durante la celebración del día de Castilla-La Mancha. Además, ha dicho que este tipo de medidas «no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje». Page ha señalado que su discrepancia «no es solamente constitucional, es de fondo». Además, ha indicado que su obligación es «velar claramente por si cualquier norma en España o de otras autonomías afecta a los intereses» de su región.